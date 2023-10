Psd’Az-Garau, scatta la tregua (a metà) 

All’interno della maggioranza ma con la libertà di votare liberamente in Consiglio comunale: nonostante l’esclusione dalla Giunta, il Psd’Az conferma di voler restare nella coalizione guidata dal sindaco Beniamino Garau. Dopo l’ingresso di Pietro Frongia nella squadra degli assessori, è tramontata la possibilità dei sardisti di avere due posti per altrettanti uomini nell’esecutivo: nella Giunta, adesso, ci sarà spazio solo per una donna, che di certo non verrà nominata dal Psd’Az.

L’accusa

Franco Magi, capogruppo in Consiglio comunale dei Quattro mori, non discute la nomina di Frongia, ma attacca il sindaco per le scelte passate: «Reintegrare Frongia è stata una giusta decisione, visto che la sua presenza in Giunta è frutto di accordi stretti prima del ballottaggio. Resta invece insensato il comportamento avuto dal sindaco nei nostri confronti, con le sue decisioni incomprensibili ha minato la solidità di una maggioranza che all’inizio appariva solida. Le scelte di Garau hanno provocato uno squilibrio politico mai visto prima nella storia amministrativa di Capoterra». Il rapporto tra i sardisti e il sindaco somiglia sempre più alla “Guerra dei Roses”, il film diretto da Danny DeVito: entrambi vorrebbero divorziare, continuano farsi dispetti, ma nessuno ha il coraggio di andarsene. Magi, però, lancia un avviso inequivocabile: «Non passeremo all’opposizione ma analizzeremo ogni punto all’ordine del giorno che approderà in Aula e voteremo secondo la maniera che riterremo più appropriata».

La risposta

Garau, la posizione dei sardisti appare piuttosto chiara: «Secondo me, in realtà, stanno votando con piena incoscienza, non spiegherebbe la decisione di abbandonare i banchi della maggioranza quando si votano lottizzazioni che i cittadini attendono da anni, o il bilancio, strumento fondamentale per far funzionare la pubblica amministrazione. Non mi preoccupa il fatto che stiano all’interno o fuori dalla maggioranza: porteremo avanti il programma per cambiare Capoterra anche in dodici o in undici».

La minoranza

Dai banchi dell’opposizione, il capogruppo del Psi Silvano Corda, analizza la situazione: «Mi sembra che ormai ci sia solo una maggioranza di facciata, il fronte, invece, è più disunito che mai. Il sindaco fa da padre padrone, un comportamento che in due anni ha provocato spaccature che non si richiuderanno, come quella causata dall’allontanamento dello staff in quota sardista. Allo stesso tempo non comprendo la scelta dei consiglieri del Psd’Az di voler restare all’interno di un maggioranza che li ha isolati: credo che dopo le prossime elezioni regionali cambieranno tante cose».

