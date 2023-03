Psd’Az e Italia viva, doppia fuga 

La stagione degli esodi pre-elezioni regionali è cominciata. Dal Psd’Az starebbero per uscire in quattro: Franco Mula che pochi giorni fa si era dimesso da capogruppo, i presidenti delle commissioni Bilancio e Attività produttive Stefano Schirru e Piero Maieli, e il consigliere Fabio Usai. Alla presidenza del gruppo dovrebbe approdare Giovanni Satta, ma solo dopo un vertice del partito che il segretario e governatore Christian Solinas gli ha chiesto di convocare per la prossima settimana. Fuga di massa anche da Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi che mercoledì aveva nominato l’ex assessora del Comune di Cagliari, Claudia Medda, coordinatrice regionale. Lasciano Iv per confluire in Azione di Carlo Calenda, «condividendo il progetto politico del Terzo polo», l’ex senatore già segretario regionale del Pd Giuseppe Luigi Cucca, l’ex senatrice (eletta in Parlamento nelle liste M5S) Elvira Evangelista, il consigliere regionale Franco Stara, la consigliera comunale di Quartu Annamaria Demurtas e altri undici dirigenti. Se ne vanno sbattendo la porta. «Consideriamo chiusa l’esperienza con Italia Viva e il suo leader Matteo Renzi», scrivono in una nota congiunta, «la decisione è la conseguenza del disinteresse manifestato dalla dirigenza nazionale verso la Sardegna e i sardi, curando solo rapporti personali con taluno, che poco hanno a che vedere con l’azione politica». Sintetica e incisiva la replica che arriva dall’ufficio stampa di Italia Viva: «La scelta di Giuseppe Luigi Cucca e degli altri dirigenti sardi merita rispetto. L’obiettivo della rinnovata leadership di Italia Viva in Sardegna dovrà essere migliorare il poco lusinghiero risultato delle politiche di settembre dove sotto la guida di Cucca il dato è stato tra i peggiori d’Italia».

Gli scenari

La decisione di Stara fa registrare un fatto importante: la sigla del movimento di Calenda fa il suo ingresso ufficiale nell’Assemblea sarda. Non è cosa di poco conto, soprattutto considerate le indiscrezioni sul passaggio in Azione di altri consiglieri come Marco Tedde (Forza Italia) e Fabio Usai (Psd’Az). Azione potrebbe essere l’approdo anche di altri due sardisti, Schirru e Maieli. Per i quali non è comunque da escludere il trasloco in Fratelli d’Italia. Di sicuro i contatti con il partito di Giorgia Meloni ci sono stati, ma FdI sarebbe disposta a imbarcare solo Mula. I dirigenti sardi del partito di Meloni, d’altronde, devono difendere le proprie posizioni, e non vogliono correre il rischio di non entrare in Consiglio regionale per aver accolto consiglieri uscenti con un elettorato più consolidato. Nel collegio di Sassari, dove per le prossime elezioni FdI spingerebbe sul capo di gabinetto dell’Ambiente Emanuele Beccu, Maieli può contare su un ottimo bacino di preferenze, e lo stesso vale per Schirru nel Cagliaritano.

«Non siamo un taxi»

In ogni caso è stato molto chiaro ieri il capogruppo Fausto Piga, che ai microfoni di Videolina ha spiegato che «chi vuole fare una politica seria e coerente, mettendosi a disposizione dei cittadini, è normale che scelga Fratelli d’Italia, tuttavia non faremo il taxi per nessuno che voglia ricorrere a scorciatoie elettorali».