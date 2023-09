Psd’Az addio, Torru passa a Fratelli d’Italia 

Il cambio di casacca è ufficiale: l’ex sardista Lucio Torru - da maggio temporaneamente approdato al Gruppo misto dopo l’addio ai Quattro Mori - passa al gruppo di FdI.

Il consigliere comunale ha comunicato il passaggio al nuovo partito durante la riunione del Consiglio di ieri: «Lo faccio con tanta emozione, per me che per anni ho militato nel Movimento sociale italiano è quasi un ritorno al passato», ha detto Torru durante il suo intervento a inizio seduta. «Apprezzo da tempo il partito e i tanti giovani che lo tengono in piedi, sempre presenti, attivi e preparati. Un motivo in più che mi invoglia e mi spinge a farne parte, sarà una nuova avventura per un anziano come me, una spinta verso nuove battaglie», ha aggiunto Torru chiedendo di aderire al nuovo gruppo consiliare.

Dopo la comunicazione nell’aula di via Porcu, il benvenuto del capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Pisano: «Il nostro è un partito intergenerazionale dove ciascuno può dare il suo apporto, giovani e meno giovani per un cammino politico insieme, non c’è qualcuno che per qualche motivo viene prima di un altro. In questi ultimi anni ho avuto modo di apprezzare il collega e l’amico Lucio, soprattutto l’uomo, e sono contento che abbia dichiarato la volontà di far parte di Fratelli d’Italia».

RIPRODUZIONE RISERVATA