Psd’Az: abolizione  imposta d’imbarco, meno tasse più voli 

L’aeroporto di Alghero, senza la addizionale sui diritti d’imbarco, aumenterebbe il traffico aereo, raggiungendo in breve tempo i livelli degli altri due terminal sardi. Non solo. I vettori, come Ryanair, incrementerebbero le rotte, trasportando più passeggeri disposti a spendere sul territorio e in questo modo lo Stato avrebbe maggiori entrate in termini di Iva. Un circolo virtuoso che, se applicato a tutti gli aeroporti della Sardegna, produrrebbe non meno di 40milioni di euro a fronte di una spesa di circa 30 milioni. Ieri pomeriggio, a Villa Mosca, il Partito sardo d’Azione ha chiamato a raccolta i politici del territorio per affrontare l’argomento e spingere così sul rilancio del sistema aeroportuale dell’Isola.

L’incontro

“Meno tasse più voli” il tema dell’incontro-dibattito organizzato dalla sezione “Tore Pintus” del Psd’Az e moderato dal segretario Giuliano Tavera. Un titolo che, da solo, spiega il senso dell’operazione sostenuta da più parti, da destra a sinistra. «Una tassa che rende allo Stato 6,50 euro a passeggero, mentre al Comune arrivano appena 75 centesimi», tiene a precisare Antonio Moro, presidente nazionale del Psd’Az. «Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Calabria l’hanno già cancellata con benefici dimostrabili, – incalza Moro – per esempio centinaia di nuovi posti di lavoro e un enorme incremento del traffico. Noi proponiamo l’abolizione per tutti e tre gli aeroporti sardi, ma se ciò non fosse possibile – prosegue – allora chiediamo di sperimentare la manovra almeno sullo scalo di Alghero, per due anni. Alla Regione costerebbe circa 6,5 milioni di euro all’anno». Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, primo firmatario della proposta di legge per l’abolizione del balzello, è convinto che qualora le previsioni di crescita si rivelassero esatte, nelle casse regionali entrerebbero molti più soldi di quelli che attualmente si ottengono dalla tassa. «Noi vorremmo che venisse abolita per tutte le stagioni e per tutti i tre gli scali perché ciò determinerebbe un importante sviluppo turistico dell’Isola e garantirebbe il diritto alla mobilità dei sardi – sottolinea Truzzu – e non sarebbe un costo aggiuntivo perché gran parte delle spese verrebbero compensate dall’incremento di Iva prodotta dai flussi turistici». Anche Forza Italia, con l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde, punta il dito su quello che considera un «odioso e pesantissimo dazio - commenta – ed è assodato che il trasporto aereo ha delle connessioni strettissime con le economie del prezzo del biglietto. La tassa produce, in Italia, 650 milioni di euro a favore dello Stato, ma nell’ipotesi in cui venisse eliminata ci sarebbe una ricaduta in termini di maggior gettito fiscale di un miliardo e duecento milioni di euro. Secondo gli studi dell’Università Bicocca di Milano, l’eventuale cancellazione dell’addizionale avrebbe una incidenza sul Pil di 4,2 miliardi con 65 mila nuovi posti di lavoro».

La sfida

Un argomento che ha tenuto banco per tutto il pomeriggio, con gli interventi di diversi esponenti politici invitati al dibattito. Dall’ex sindaco Mario Bruno del Pd, che nel 2016 aveva aderito alla class action con altri comuni italiani che chiedevano allo Stato il riconoscimento delle spettanze mai riscosse su una tassa definita comunale, ma che in realtà porta solo briciole nelle casse degli enti locali, al capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Michele Pais, secondo cui «la tassa d’imbarco ostacola lo sviluppo degli aeroporti».

