Psd’Az, a Oristano  la festa dei 103 anni E sabato il congresso 

A Oristano il Psd’Az festeggia i 103 anni dalla fondazione e adesso si prepara al congresso in programma dal 20 ad Arborea. «Dopo 103 anni, in un’evoluzione così lunga», ha dichiarato ieri al tg di Videolina il segretario Christian Solinas, «il Psd’Az è un partito che ha sempre mantenuto un filo d’orbace che ha accomunato i suoi posizionamenti, le sue tattiche, le sue prassi politiche, ma sempre con un obiettivo ben preciso, il benessere dei sardi e della Sardegna». L’ex governatore non si sottrae alle domande sulle amministrative: solo accordi programmatici o c’è la possibilità per Cagliari di un candidato del partito sardo? «Nella nostra lunga storia noi abbiamo sempre fatto accordi programmatici al rialzo, mai alleanze definitive, per questo valuteremo città per città, territorio per territorio, quali opzioni possano garantire al meglio i programmi per quelle città e quel territorio». In vista del congresso, Solinas è a disposizione per guidare ancora la segreteria: «Ho proposto una tesi congressuale che cercherà di dare una prospettiva di palingenesi del sardismo, cioè curare le radici, rigenerare il partito e tracciare una nuova traiettoria». Il presidente Antonio Moro ha sottolineato che «questi sono giorni decisivi, credo che il congresso potrà offrire un contributo di chiarezza sulla posizione del Psd’Az nel momento politico contingente ma soprattutto per aprire una fase nuova proficua per la Sardegna e per i sardi». Sarà ancora presidente? «Sono a disposizione del partito, il congresso deciderà cosa sia meglio per il partito e la Sardegna».

