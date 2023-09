Psa, il virus importato  Nel Nuorese una partita di carne suina infetta 

E così il virus della peste suina africana individuato nell’allevamento di Dorgali è del genotipo 2, quello che sta circolando in diverse regioni della Penisola, in Europa (ultima colpita la Svezia) e in Asia. «Un contagio di importazione», ha annunciato l’assessore alla Sanità Carlo Doria con in mano il referto dello Zooprofilattico di Sassari che ha eseguito il sequenziamento. «Sono in corso le indagini per capire quali siano le dinamiche che hanno dato origine al focolaio».

La carne importata

Mentre si cerca di capire com’è arrivato a Dorgali il virus di Psa continentale, si conosce invece l’origine di una partita di carne infetta sequestrata nei giorni scorsi in un salumificio del Nuorese che l’aveva acquistata col corredo, beninteso, di tutte le certificazioni e le bolle in regola. Un carico che era partito dal Pavese (oggi zona rossa in 172 comuni), provincia lombarda ricca di allevamenti dove sono stati abbattuti decine di migliaia di maiali. Da qualche azienda, insomma, era uscita una partita di carne infetta venduta in tutta Italia e, dopo i controlli, è scattato il tracciamento degli acquirenti e della merce subito sequestrata. Meno male.

Il danno e la beffa

Ma a questo punto la domanda è una sola: i carichi di carne o di animali vivi che importiamo, vengono controllati per la peste suina nei porti di partenza? La risposta è no, nessun controllo se non quello sulle certificazioni presentate dalle aziende produttrici; aziende che ovviamente stanno in territori indenni. Questa è la regola, garantita dal rispetto della forma. Alla Sardegna può bastare? Può bastare a una terra che è reduce da anni di ostracismo commerciale e che solo lo scorso dicembre ha finalmente visto la fine dell’embargo sull’esportazione delle carni L’assessore Doria tranquillizza: «La Sardegna ha adottato specifici protocolli e le misure in campo sono pienamente operative. Il sistema dei controlli funziona e ha dimostrato ancora una volta grande capacità di intervento, in poche ore siamo riusciti a rintracciare il virus (nell’allevamento di Dorgali, ndr) e isolare il focolaio». Dopo anni di lotta alla peste suina, «la guardia continua a essere alta e quanto accaduto ci spinge a mantenere il massimo livello d’attenzione. D’altra parte il fatto che si tratti di un contagio di importazione è un dato importante che conferma i risultati raggiunti sul piano dell’eradicazione e non inficia quindi il percorso intrapreso con l’Europa con grandi sforzi e sacrifici». Tutto sottoscritto dal direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Giovanni Filippini.

Visite e analisi a tappeto

Intanto ieri pomeriggio c’è stata la riunione dell’Unità di crisi in videoconferenza tra Cagliari, Nuoro e Sassari. «Partiremo lunedì con visite cliniche e analisi negli allevamenti della zona di protezione, cioè nel raggio di tre chilometri attorno all’azienda di Dorgali dove è stata rilevata la presenza del virus», spiega Giovanni Maria Zidda, responsabile dei servizi veterinari della Asl di Nuoro. «Poi ci sposteremo nel raggio di dieci chilometri, la zona di sorveglianza che conta anche qualche azienda a Oliena, Galtellì e Orosei». Tempi stretti, la tabella di marcia è scritta. Ma, al di là dell’intensificazione della sorveglianza sul territorio, quel che sembra urgente sono i controlli a monte. Da qualche settimana, dopo una delibera della Giunta regionale, è stato avviato il piano di monitoraggio di porti e aeroporti nell’Isola, addirittura con l’impiego di cani molecolari. «Un monitoraggio che avevo sollecitato in tempi non sospetti, ben prima di questo allarme», dice Piero Maieli, sardista, presidente della Commissione agricoltura. «Ora è necessario che i controlli non vengano fatti solo in entrata ma anche in partenza, cioè precedenti all’imbarco», avverte. Controlli sollecitati anche da Coldiretti. «La Sardegna va tutelata, sia per la sua economia che per il lavoro e i sacrifici fatti in tanti anni dagli allevatori», puntualizza il presidente Battista Cualbu. «Bisogna far sì che per le altre regioni venga adottato lo stesso trattamento utilizzato a suo tempo per l’Isola. Ecco perché si devono rafforzare i controlli sulle importazioni in Sardegna di animali vivi e delle carni macellate».

Il pericolo concreto

Mentre si è tutti in allarme, l’assessora all’agricoltura Valeria Satta predica, stringi stringi, la necessità di tornare al pascolo come si faceva un tempo, cioè brado. Sono già insorti gli uffici del suo assessorato nonché i veterinari. E pure Piero Maieli, veterinario di professione, parla prima indossando il camice: «Abbiamo visto che, dopo tanti sacrifici fatti, il pericolo non è scongiurato. Bisognerà capire come è arrivato il virus della peste suina in un allevamento di Dorgali, ma è facile comprendere che, se magari qualcuno ha buttato della carne infetta, ad esempio i resti di un panino con la salsiccia, la cosa è molto più facile che avvenga in un luogo aperto dove pascolano i cinghiali, veicolo primario del contagio». Detto questo, da presidente della Commissione agricoltura avvisa: «È ora di smetterla col populismo bieco e le uscite da campagna elettorale di basso livello. Serve responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA