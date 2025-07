«Prudenza sui progetti per Portovesme srl» 

«Abbiamo l’obbligo di assumere un atteggiamento di estrema prudenza nei confronti di progetti di riconversione produttiva di cui abbiamo poche e sicuramente insufficienti informazioni scritte e ufficiali. Non abbiamo pregiudizi di sorta ma abbiamo bisogno di chiarezza e certezze sul nostro futuro che riguarda Portoscuso e l’intero Sulcis Iglesiente». Nel totale silenzio che da qualche mese accompagna la vertenza Portovesme srl che vede in bilico centinaia di posti di lavoro, dal sindaco di Portoscuso arriva un nuovo segnale di allarme lanciato a Governo e Regione dopo uno scambio epistolare tra lo stesso sindaco Ignazio Atzori e l’amministratore delegato della Portovesme srl Davide Garofalo. Uno scambio a seguito del quale il primo cittadino ribadisce che «le decisioni finali saranno assunte solo dopo un’attenta valutazione che non potrà prescindere dalla valutazione dell’effetto cumulativo».

I temi

La scambio di corrispondenza è iniziato dopo il Consiglio comunale del 20 giugno scorso sui temi della crisi industriale. Una riunione durante la quale, secondo l’ad Garofalo, l’intervento del sindaco avrebbe fornito all’assemblea «informazioni non fondate o comunque parziali». Da cui la richiesta di un incontro con l’assemblea civica. Sul tema dei fumi d’acciaieria, Garofalo definisce «prive di fondamento le criticità sollevate in merito ai rischi radiometrici», sottolineando che le autorità competenti hanno riconosciuto l’efficacia dei sistemi di controllo e gestione adottati dalla Portovesme Srl». L’ad puntualizza anche che l’azienda opera in base a un’autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata dal ministero dell’Ambiente. La lettera si sofferma poi sulle perplessità legate al progetto litio: «È stato oggetto di un’ampia valutazione da parte di esperti della Commissione europea (Ce) e dei 27 Stati (tra cui l’Italia) che ne hanno riconosciuto l’importanza strategica». L’ad respinge l’affermazione secondo cui la società avrebbe negato l’accesso a potenziali acquirenti sottolineando che «ad oggi la data room e lo stabilimento sono stati visitati dal solo ministero», e, sul fronte occupazionale, smentisce l’esiguità dei posti di lavoro che il progetto litio andrebbe a creare: «Si tratta – scrive – di numeri già condivisi nei gruppi di lavoro ministeriali e comunicati alla Ce».

Il Comune

Puntuale la risposta, punto per punto, del sindaco che, sul tema dei fumi d’acciaieria, pur riconoscendo l’efficienza del portale, afferma di che «non si possono ignorare le tante criticità che comporta il traffico dei rifiuti e il loro trattamento». E come esempio sottolinea di non avere più avuto notizie dal maggio 2024 «dei 6 container contenenti fumi d’acciaieria contaminati da Ce137 provenienti dalla società Arvedi», carichi radioattivi «che hanno attraversato le strade d’Italia e il mar Tirreno senza alcun controllo». Quanto alle autorizzazioni del 2005, Atzori si sofferma sulla «necessità di una radicale revisione dell’Aia poiché nel ciclo produttivo si sono verificate importanti trasformazioni, come la fermata dell’elettrolisi e della fusione zinco oltre a una fermata della linea piombo senza una dismissione e una bonifica degli impianti». Sulle criticità da sempre contestate sul tema litio, il sindaco ricorda «che le nostre valutazioni sono basate sulla letteratura scientifica e il progetto Li-Demo che la Portovesme srl non ha voluto sottoporre a una corretta valutazione d’impatto ambientale». E aggiunge che il progetto presentato agli esperti dell’Ue e del Mimit «non è mai stato depositato presso il Comune di Portoscuso». Infine sottolinea che i dati sulla forza lavoro appresi dal Comune durante i tavoli ministeriali parlavano di 20 unità lavorative per il progetto Li-demo e 120 per quello più grande e definitivo: «Oggi – dice Atzori – si sente parlare di 250-300 unità lavorative». Dati che il Comune non può verificare senza il progetto. Atzori ribadisce che l’accusa di ostruzionismo ai potenziali nuovi acquirenti nasce prima di tutto dall’assunto «che le attività legate al progetto litio non sarebbero compatibili con il riavvio della linea zinco gestita da altri operatori nello stesso stabilimento. La Portovesme è proprietaria dello stabilimento, ha i suoi diritti ma ha anche tanti doveri nei confronti del Sulcis Iglesiente e dello Stato italiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA