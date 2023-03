Provoca un incidente e non soccorre la ferita Trentenne denunciato  

Provoca un incidente e scappa, abbandonando il luogo dello schianto e un ferito. È successo a Nuraminis, in via Umberto I, dove secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Nuraminis e Samassi intervenuti sul posto, una Citroen C4 condotta da un giovane residente a Villagreca, la frazione di Nuraminis, si è scontrata con una Fiat Grande Punto, sulla quale viaggiavano un giovane di 29 anni e una ragazza di 21. Bilancio: auto semidistrutte e una ferita, la passeggera dell’auto investita, soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale Brotzu di Cagliari per i politraumi.

Per Mattia Tocco, 30 anni, disoccupato, che era al volante della Citroen, la serata si è conclusa con la denuncia per omissione di soccorso. Il pirata della strada, riconosciuto da diversi testimoni, si è dato alla fuga.

L’incidente è avvenuto domenica, intorno alle 17. Mattia Tocco, secondo le ricostruzioni dei militari, alla guida della propria Citroen C4, percorreva la via Umberto I quando a causa della forte velocità ha perso il controllo del mezzo che si è scontrato frontalmente con la Fiat Grande Punto condotta da un 29enne, sulla quale viaggiava nel lato passeggero una ragazza 21enne. Per quest’ultima, a causa delle ferite, si è reso necessario il trasporto in codice giallo presso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni, per fortuna, si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stata subito dimessa. Illeso il conducente della Fiat. Mattia Tocco, invece, è scappato senza prestare soccorso alle persone coinvolte nello scontro. L’auto sul quale viaggiava è stata rinvenuta più tardi, abbandonata in una strada campestre fuori dall’abitato. Di lui, per ora, nessuna traccia. (red. pro.)

