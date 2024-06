Provò a sparare al nipote ma la pistola si inceppò: processo per un 76enne 

Comparirà il 4 ottobre davanti al collegio della Prima sezione penale del Tribunale, presieduta dalla giudice Lucia Perra, il 76enne Roseo Porcu, accusato del tentato omicidio del nipote: l’anziano avrebbe provato a sparare alcuni colpi di pistola nei confronti del giovane, non riuscendoci solo perché – stando a quanto ricostruito dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia – l’arma si sarebbe inceppata.

Dopo la richiesta di giudizio immediato, nei giorni scorsi è stata fissata la data dell’apertura del processo, salvo che l’imputato – difeso dall’avvocata Stefania Carta – non opti per riti alternativi. Il nipote, invece, è assistito dal legale Gino Emanuele Melis che potrebbe costituirsi parte civile in un eventuale dibattimento o, in alternativa, nel giudizio abbreviato.

Stando alla ricostruzione della Procura, il 19 febbraio scorso in via Tasso il pensionato 76enne avrebbe provato a uccidere il nipote per futili motivi. Scampato all’agguato, visto che pistola si sarebbe inceppata, il giovane sarebbe riuscito a disarmare l’anziano parente, portandogli via l’arma e rimanendo ferito ad una mano per un morso. I carabinieri erano intervenuti poco verso le 22, dopo una serie di chiamate alla centrale operativa del 112. A far esplodere la discussione in famiglia sarebbe stata la convinzione dell’anziano che il nipote fosse responsabile del blocco dei suoi conti. Poi la lite e l’arma spuntata all’improvviso che, per fortuna, si sarebbe bloccata con il colpo in canna. Roseo Porcu si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma il pm Giangiacomo Pilia, vista l’evidenza delle prove, ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per tentato omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA