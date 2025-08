Provinciali, terzo incomodo 

Il terzo polo tira dritto. L’ipotesi di una lista unitaria, avanzata dal Pd, non scalfisce (per ora) il gruppo che si presenta come alternativa a centrosinistra e centrodestra. «Stiamo andando avanti con un nutrito coinvolgimento di sindaci, assessori e consiglieri». Giampietro Murru, sindaco di Ilbono ed ex componente dell’assise provinciale, è uno degli ispiratori del terzo polo. Alla presentazione delle liste manca più o meno un mese (la scadenza è fissata l’8 settembre) e le decisioni sono ancora in alto mare. Il Partito democratico sollecita una civica unitaria, il centrodestra prende tempo e il terzo polo porta avanti la sua iniziativa. «Siamo aperti al confronto con chiunque. L’importante - chiarisce Murru - è che il presidente sia una figura autorevole e faccia gli interessi del territorio».

Il quadro

Ciascuna lista deve essere composta da dieci candidati consiglieri collegati a un candidato presidente, rispettando la parità di genere. Tra i papabili candidati restano in piedi, oltre a quello di Giampietro Murru, Angelo Stochino, sindaco di Arzana, e alcuni primi cittadini con tessera Pd, Lodovico Piras e Sergio Lorrai, benché non sia da escludere il nome di Carlo Lai (Jerzu). «Cerchiamo di fare sintesi, che mi auguro sia più ampia possibile con un coinvolgimento territoriale importante». Ivan Puddu, segretario del Pd, è laconico: «È tutto in divenire». «Prima di discutere di nomi e posizioni - sostiene Nicola Salis, presidente provinciale di Fratelli d’Italia - è fondamentale concentrarsi su ciò che conta davvero: i programmi e le idee. L’Ogliastra ha bisogno di una visione chiara e di progetti concreti per affrontare le sfide attuali e cogliere le opportunità di sviluppo».

Le periferie

«È il momento di fare una cosa seria. Io sono per una lista unitaria nella convinzione che chi deve fare un passo indietro lo faccia. La Provincia non sia un trampolino di lancio per la carriera». Lo afferma Alfredo Cannas, sindaco di Osini. Cannas offre un suggerimento sui criteri da adottare per la scelta del candidato presidente: «La competenza». In carica da tre anni, il sindaco di Osini chiama i colleghi al confronto: «Sediamoci, guardiamoci negli occhi e troviamo l’accordo per migliorare l’Ogliastra. Adesso o mai più. Basta divisioni, occorre ragionare. Abbandoniamo i vecchi principi».

