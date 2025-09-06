Provinciali, sfida per la rinascita  

Si scalda il politico oristanese. Fra poco più di 20 giorni la Provincia avrà di nuovo un presidente e un consiglio ma sul voto pesa come un macigno il ricorso presentato dall’attuale amministratore straordinario Battista Ghisu. E intanto i nuovi organismi possono rappresentare un’importante occasione di rilancio come sottolinea la Cisl oristanese che chiede un «piano di rinascita territoriale». La sfida è aperta: in campo i due schieramenti guidati dal sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu (centrodestra) e Andrea Abis, sindaco di Cabras (centrosinistra).

L’appello

Il segretario provinciale della Cisl Alessandro Perdisci lancia un appello a non ridurre l’appuntamento a un mero atto formale. «La Provincia deve tornare a essere un ente con un ruolo pieno, capace di programmare lo sviluppo e dare risposte concrete ai cittadini». Il sindacato propone un “Piano di rinascita territoriale” che parta da temi urgenti come sanità, lavoro, istruzione, infrastrutture e ambiente. La prima sfida è il sistema sanitario, oggi segnato da reparti ridimensionati, carenze di personale e liste d’attesa che costringono molte famiglie a spostarsi altrove per ricevere cure adeguate. Altro nodo è la scuola, con la dispersione scolastica e la difficoltà di collegare formazione e mondo del lavoro. «Serve rafforzare il legame tra scuola, ricerca e imprese, per trattenere i giovani e creare sviluppo inclusivo». Il lavoro resta al centro delle priorità: troppa precarietà e stagionalità alimentano lo spopolamento. Per la Cisl è fondamentale sostenere le imprese agricole e agroalimentari, cuore dell’economia locale, garantendo infrastrutture moderne, meno burocrazia e minori costi energetici. «Lo sviluppo - avverte Perdisci- passa anche dalla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Oristano non può restare una periferia dimenticata ma deve tornare ad essere il cuore pulsante di una Sardegna che guarda avanti».

Il ricorso

Sulla procedura per lo svolgimento delle elezioni provinciali del 29 settembre, l’amministratore straordinario Battista Ghisu ritiene che la partita sia ancora tutta da giocare. «Il Tar non ha bocciato né respinto la sospensiva richiesta nel mio ricorso – sottolinea- ma ha ritenuto opportuno andare direttamente all'udienza di merito del 12 novembre». Ghisu chiede l'annullamento del decreto della presidente della Regione, con il quale era stato previsto che potessero candidarsi solo i sindaci e non, come previsto dalla legge, i consiglieri provinciali uscenti in sede di prima applicazione. Ghisu, assistito dall’avvocato Raffaele Miscali, ha chiesto l'annullamento del decreto della presidente della Regione e nell’udienza di giovedì scorso sono state esposte le motivazioni dell’esposto. «È stato messo in luce che attualmente io possiedo il profilo di consigliere provinciale uscente della consiliatura 2010-2015 – sostiene - la Regione e il Consiglio regionale, con una serie di rinvii, non hanno mai applicato la legge del Rio che prevedeva le elezioni di secondo livello e in sede di prima applicazione, la candidatura dei consiglieri provinciali uscenti».

