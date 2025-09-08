Provinciali, quattro liste in campo 

Oggi al mezzogiorno diventano ufficiali le liste che concorreranno alle elezioni provinciali di secondo livello in programma lunedì 29 nel palazzo della Provincia di via Carboni. E ieri sino a tarda sera i rappresentanti di partiti, movimenti ma anche amministratori civici stavano lavorando alla limatura delle candidature e alla chiusura delle procedure tecniche. Compito non facile tenuto conto che era necessario calibrare a dovere i nomi sulla base del peso elettorale dei Comuni ma anche salvaguardare la rappresentanza dei centri più piccoli.

Sembrerebbe stata invece assicurata una presenza equilibrata territoriale fra città e le zone storiche come Terralbese, Marmilla, Guilcier, Planargia, Barigadu, Montiferru, Sinis, alto e basso Campidano.

Già ufficiali da tempo sono invece i nomi dei due sindaci che si contenderanno la presidenza della Provincia: il sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu, per il centrodestra e il primo cittadino di Cabras, Andrea Abis, per il centrosinistra. Entrambi saranno sostenuti da due liste che sono state formate da appartenenti ai partiti e amministratori di area.

Centrosinistra

Per il centrosinistra scenderanno in campo i consiglieri di Oristano Massimiliano Daga e Maria Obinu, il sindaco di Nurachi Renzo Ponti, la consigliere comunali di Ghilarza Eugenia Usai e di Samugheo Elisabetta Sanna, il vicesindaco di Baressa Mirko Pisu, l’assessora di Cabras Laura Celletti, il consigliere di Bosa Angelo Masala, il sindaco di Siamanna Velio Melas, la vicesindaca di Gonnostramatza Federica Piras, il primo cittadino di Soddì Francesco Mascia, i consiglieri di Terralba Gabriele Espis e di Milis Gioacchino Manca e Frsncesca Citroni, vicesindaca di Santu Lussurgiu.

Centrodestra

Giochi fatti anche nel centrodestra dove saranno della partita i consiglieri comunali di Oristano Giuliano Uras, Antonio Iatalese, Stefania Orrù, il sindaco di Paulilatino Domenico Gallus e quelli di Laconi Salvatore Argiolas e di Zeddiani Claudio Pinna, il vicesindaco di Terralba Andrea Grussu, l’assessora di Bosa Maura Marongiu, il consigliere di Arborea Marco Pinna e il collega di Bosa Massimo Blandino, il sindaco di Simala Giorgio Scanu, la consigliera di Neoneli Daniela Urru, l’assessora di Milis Maria Celeste Pinna, la consigliera di Modolo Erika Puddinu e la collega di Villaurbana Michela Marini, l’assessora di San Nicolò d’Arcidano Viviana Pili.

Incontri

Da domani inizia ora ufficialmente la campagna elettorale per assicurarsi i dieci seggi che comporranno il nuovo Consiglio provinciale. I due candidati alla presidenza hanno già affermato che in agenda hanno segnato una serie di incontri con tutti gli amministratori.

RIPRODUZIONE RISERVATA