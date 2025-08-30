«Provinciali, Pietro Morittu entri nella lista unitaria» 

La lettera è stata inviata da Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu. Il destinatario è Pietro Morittu, primo cittadino di Carbonia. Diciannove fasce tricolori del Sulcis Iglesiente gli chiedono di far parte della lista unitaria che sostiene la candidatura di Mauro Usai alla presidenza della Provincia. L’indicazione del sindaco di Iglesias non è stata gradita nel mondo politico carboniense. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata una nuova lista che comprende Sinistra Futura, Orizzonte Comune, Psi e Cinque Stelle, ma restano i problemi in consiglio comunale dove minoranza e maggioranza contestano la scelta di Usai. Nei prossimi giorni è prevista un’assemblea proprio per discutere delle elezioni provinciali.

La lettera

«La candidatura alla presidenza della Provincia – si legge nella lettera inviata a Pietro Morittu – nasce da un percorso condiviso, che ha unito amministrazioni con esperienze diverse ma accomunate dalla volontà di costruire un progetto territoriale basato sulla collaborazione, sul superamento dei campanilismi e sul sostegno trasversale delle forze politiche. In questo percorso riteniamo fondamentale la partecipazione della città di Carbonia e del suo sindaco, Pietro Morittu. Carbonia rappresenta il cuore del Sulcis Iglesiente e la sua presenza è indispensabile per garantire unità e rappresentatività al nuovo progetto provinciale».

L’appello

Dopo le premesse arriva l’appello: «Chiediamo a te, Pietro, di condividere con noi questo cammino, candidandoti nella lista unitaria che sostiene la presidenza. La tua esperienza e il tuo ruolo potranno rafforzare non solo la voce della tua città, ma quella dell’intero territorio. La nuova Provincia dovrà nascere dal lavoro comune, dal confronto e dall’ascolto. Solo così sarà possibile affrontare con serietà le sfide che ci attendono: sviluppo economico, lavoro, infrastrutture, servizi essenziali, tutela ambientale e coesione sociale. Crediamo che il futuro del Sulcis Iglesiente debba essere scritto insieme, in spirito di collaborazione e responsabilità reciproca. La presenza di Carbonia e del suo sindaco è, in questo senso, condizione necessaria per costruire un percorso inclusivo e credibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA