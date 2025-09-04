Provinciali, niente stop Il Tar deciderà a novembre  

Nessun annullamento immediato per le elezioni provinciali di Oristano. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall’amministratore straordinario Battista Ghisu, rinviando al 12 novembre la discussione di merito del ricorso. L’iter delle consultazioni di secondo livello quindi prosegue senza interruzioni. La decisione del Tar non chiude tuttavia la partita: se tra due mesi i giudici dovessero accogliere le tesi di Ghisu, l’esito delle elezioni e la legittimità dei prossimi organi provinciali potrebbero essere messi in discussione. Il nodo riguarda l’interpretazione della normativa nazionale: la legge Delrio consentiva la candidatura anche degli ex consiglieri provinciali in carica fino al 2015, anno del commissariamento delle Province. Un aspetto che, in Sardegna, non ha mai avuto applicazione pratica fino ad oggi, a differenza di quanto accaduto nel resto d’Italia. «Non intendo forzare la mano con alcuna candidatura perché sarebbe comunque invalidata in quanto il decreto della presidente Todde non ha recepito la parte relativa alla candidabilità dei consiglieri uscenti – spiega Ghisu - Aspetterò con fiducia il 12 novembre, convinto della solidità delle nostre argomentazioni. Non è colpa mia se si arriva a votare dopo dieci anni. La domanda semmai è perché si sia deciso di farlo solo ora». Nel frattempo la macchina elettorale va avanti. I partiti e i movimenti hanno ufficializzato i candidati presidenti: Paolo Pireddu, sindaco di Villaurbana, per il centrodestra e Andrea Abis, sindaco di Cabras, per il centrosinistra. Entro le 12 di martedì intanto dovranno essere depositate le liste dei candidati consiglieri, che secondo le anticipazioni saranno equilibrate nella rappresentanza territoriale e attente a garantire spazio anche ai piccoli comuni.

