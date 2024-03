Provinciali, manutenzione fantasma 

Stavolta non sarà un intervento tampone, come quello appena concluso. Per il nuovo ponte sul fiume Tirso, la “cura” vera e propria inizierà tra qualche mese.

Il programma

La Provincia ha messo nero su bianco il cronoprogramma (per ora è un’ipotesi) dei lavori di messa in sicurezza del viadotto in uscita da Oristano.

Il progetto, finanziato dal ministero delle Infrastrutture attraverso il decreto del 5 maggio 2022, ha un valore di circa un milione 40mila euro e vedrà la luce nell’autunno del prossimo anno.

Una boccata d’ossigeno per le esigue casse dell’Ente di via Carboni che stenta a garantire perfino la manutenzione ordinaria su strade e ponti del territorio, con la vegetazione che avanza incontrollata.

L’intervento

Stando alla determina firmata dal dirigente del settore Viabilità, Graziano Plana, (attraverso la quale viene nominato responsabile unico del procedimento il geometra Giuseppe Orrù) le risorse disponibili consentiranno la scarificazione dell’asfalto, la sostituzione dei giunti di dilatazione e dei sistemi di ritenuta danneggiati a seguito di incidenti, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ma anche dell'impianto di illuminazione con la sostituzione dei supporti e degli apparecchi illuminanti con sistema a led.

I lavori dovrebbero durare un mese circa, da settembre a ottobre 2025, mentre il collaudo è previsto per metà novembre.

Il precedente

È presto per dire se la circolazione, in entrata e in uscita, sarà concentrata sul vecchio ponte, disponendo il temporaneo doppio senso di circolazione, o se si opterà per una viabilità alternativa, come accaduto di recente per consentire la sostituzione di tre giunti danneggiati, costata 130mila euro. Dopo una parziale chiusura, la Provinciale 54 era stata totalmente interdetta al traffico il 19 febbraio e riaperta due settimane più tardi. La circolazione era stata deviata sulla strada Provinciale 93 (ridotta a senso unico in uscita) e, per chi era diretto nel Sinis e nei centri oltre il Rimedio, sul ponte di Brabau.

Mautenzione assente

Che per la cronaca in tema di manutenzione ordinaria non se la passa molto meglio del cugino all’ingresso nord. L’erba cresce rigogliosa ai bordi della strada, mentre il terriccio riempie le fessure dei giunti di dilatazione. «Una pulizia più puntuale sarebbe certamente opportuna», osserva il presidente dell’ordine degli Ingegneri, Cristian Licheri.

Bordi da ripulire

Non sono solo i viadotti a risentire della penuria di fondi provinciali: nelle banchine di numerose arterie l’erba ha raggiunto altezza d’uomo, “inghiottendo” letteralmente la segnaletica verticale. Nei giorni scorsi sono stati avviati i primi sfalci che rientrano nei due lotti funzionali per le annualità 2024-2025, a partire dalle strade che conducono verso le località di mare.

Ma si tratta per lo più di interventi superficiali, che difficilmente saranno sufficienti a rimuovere i consistenti strati di terra che negli anni si sono accumulati a bordo strada, rendendo difficoltoso anche il deflusso delle acque piovane. Eppure sono interventi che almeno ogni 5 anni andrebbero fatti, come accade nel resto d’Italia d’altronde. Basterebbe una ruspa, con la benna abbassata a ripulire per bene i bordi delle strade garantendo in questo modo un miglior deflusso dell’acqua piovana e eliminando le radici delle erbacce che corrono sulla carreggiata creando delle crepe.

