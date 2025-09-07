Provinciali, la sfida  di Murru 

Giampietro Murru resiste. Quando manca un solo giorno alla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni provinciali del 29 settembre, il sindaco di Ilbono non arretra di un centimetro e conferma la volontà di costituire una lista alternativa a quella guidata dal collega di Villagrande, Alessio Seoni. «Confermo che stiamo portando avanti l’intento» ha detto ieri mattina. Non è chiaro quali siano i suoi alleati, e tentare di scucirgli qualche nome è impresa che non dà risultati: «Ma - avverte Murru - sarà una lista con tante sorprese». L’elenco di amministratori scontenti, ossia quelli che non hanno gradito l’accordo trasversale per una lista unitaria, è piuttosto nutrito e Murru potrebbe attingere proprio da lì per dare forma e sostanza al progetto che diverrebbe realtà domani a mezzogiorno. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, i promotori della lista Seoni starebbero lasciando libera qualche casella per un eventuale accordo dell’ultim’ora. Benché in questo caso il condizionale sia più che mai d’obbligo, i giochi nella lista unitaria che fa riferimento al sindaco di Villagrande sarebbero in linea di massima chiusi. Le candidature blindate sono rappresentate dai sindaci di Girasole e Jerzu, Lodovico Piras e Carlo Lai (vicepresidente in pectore), entrambi Pd, dalla presidente del Consiglio comunale di Tortolì Mara Mascia (Forza Italia), dal vicesindaco di Arzana Marco Pinna, e da Francesco Carta dei Riformatori, (al quale lo scorso marzo il primo cittadino di Gairo Sergio Lorrai ha revocato l’incarico di vicesindaco) e Donato Marongiu, consigliere di maggioranza di Lanusei. ( ro. se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA