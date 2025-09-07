VaiOnline
Lanusei
08 settembre 2025 alle 00:36

Provinciali, la sfida  di Murru 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giampietro Murru resiste. Quando manca un solo giorno alla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni provinciali del 29 settembre, il sindaco di Ilbono non arretra di un centimetro e conferma la volontà di costituire una lista alternativa a quella guidata dal collega di Villagrande, Alessio Seoni. «Confermo che stiamo portando avanti l’intento» ha detto ieri mattina. Non è chiaro quali siano i suoi alleati, e tentare di scucirgli qualche nome è impresa che non dà risultati: «Ma - avverte Murru - sarà una lista con tante sorprese». L’elenco di amministratori scontenti, ossia quelli che non hanno gradito l’accordo trasversale per una lista unitaria, è piuttosto nutrito e Murru potrebbe attingere proprio da lì per dare forma e sostanza al progetto che diverrebbe realtà domani a mezzogiorno. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, i promotori della lista Seoni starebbero lasciando libera qualche casella per un eventuale accordo dell’ultim’ora. Benché in questo caso il condizionale sia più che mai d’obbligo, i giochi nella lista unitaria che fa riferimento al sindaco di Villagrande sarebbero in linea di massima chiusi. Le candidature blindate sono rappresentate dai sindaci di Girasole e Jerzu, Lodovico Piras e Carlo Lai (vicepresidente in pectore), entrambi Pd, dalla presidente del Consiglio comunale di Tortolì Mara Mascia (Forza Italia), dal vicesindaco di Arzana Marco Pinna, e da Francesco Carta dei Riformatori, (al quale lo scorso marzo il primo cittadino di Gairo Sergio Lorrai ha revocato l’incarico di vicesindaco) e Donato Marongiu, consigliere di maggioranza di Lanusei. ( ro. se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 