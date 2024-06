Provinciali, finalmente i cantieri 

Finalmente arrivano risorse finanziarie e di conseguenza progetti per risanare le strade provinciali degradate dell’Alto Oristanese nei territori di Milis, Bauladu, Bonarcado, Santu Lussurgiu e Paulilatino. Con uno stanziamento di un milione e 420mila euro, proveniente dal ministero dei Trasporti, la Provincia ha deciso di sistemare le arterie per garantire adeguati standard di sicurezza.

I cantieri

Saranno realizzate nuova pavimentazione stradale, opere di rinforzo e messa in sicurezza lungo le Provinciali 9 dal bivio con la strada 15 al quello con la Statale 131 tra Milis e Bauladu , nella Provinciale 15 dal bivio con la strada 9 a quello con la 16 in direzione di Seneghe , lungo la strada 65 da Santu Lussurgiu al bivio con la Provinciale 11 per Paulilatino , quindi nella strada 11 che da Bonarcado conduce a Paulilatino. Infine verrà realizzata una rotatoria nell’incrocio tra le Provinciali 14 e 15, lungo la direttrice Milis- Narbolia.

I tempi

La Provincia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importo di quasi un milione e mezzo, a breve verrà approvato quello esecutivo ed entro l’anno i lavori dovranno essere completati. Opere fondamentali per migliorare la scorrevolezza lungo le carreggiate e assicurare l’incolumità degli automobilisti che vi transitano quotidianamente. Lavori non più rimandabili, vista la pericolosità delle strade, che presentano asfalto abraso, numerose buche, assenza di segnaletica e pericolose intersezioni a raso, che recentemente sono state teatro di diversi incidenti.

I commenti

Numerose sono state le sollecitazioni del sindaco di Milis, Monica Ortu, all’Ente di via Carboni per mettere in sicurezza la Provinciale 15, fondamentale arteria che collega Montiferru e Campidano, che versa da tanti anni in uno stato di degrado, senza garantire l’integrità di chi vi circola tutti i giorni. «Siamo contenti di questo risultato che premia la nostra costanza nelle interlocuzioni istituzionali con il commissario Torrente - commenta Ortu – È il primo passo verso un’integrale sicurezza degli automobilisti e per migliorare la fluidità del traffico. Ora confidiamo anche nella realizzazione delle altre due rotonde necessarie nel nostro territorio». Gradimento anche del sindaco di Bonarcado, Annalisa Mele: «Finalmente si affronta la questione delle strade con risorse importanti. Sono interventi indispensabili per sistemare queste importanti arterie che meglio uniscono i territori».

