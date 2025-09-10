Provinciali, esclusa una lista di Forza Italia 

Brutto colpo per Forza Italia. Ieri è stata respinta la lista depositata nella Città metropolitana di Cagliari per le elezioni provinciali del 29 settembre. Problemi di firme, il responso del tribunale. In pratica, chi si è occupato del deposito avrebbe in alcuni casi inserito la stessa firma due volte. Anche se – va precisato – il numero di quelle valide (ne servivano 51) sarebbe stato garantito. Ma questo, a quanto pare, non è stato sufficiente a evitare l’esclusione della lista compilata dagli azzurri in collaborazione con la Lega.

Valutazioni

Spiega il vicesegretario regionale del partito Edoardo Tocco: «Sono molto dispiaciuto, considerando che sto lavorando da due mesi su questa lista, per la ricerca dei candidati e dei consiglieri disposti a sottoscriverle». Tocco, consigliere comunale a Cagliari, è uno dei sette candidati per il Consiglio metropolitano compresi in “Territorio e libertà” (questo il nome della lista escluso). Per Tocco, «il dato è politico», vista l’esclusione di un partito importante come Forza Italia. Ora, ha annunciato ieri, «stiamo facendo delle valutazioni, per capire se è il caso di presentare ricorso con urgenza e verificare cosa sia effettivamente accaduto». Anche se, ha aggiunto, «mi ha detto il segretario generale della Città metropolitana che ci sono firme doppie».

Dei sette candidati, sei (Roberta Loi, Franco Magi, Roberta Sulis, Ignazio Tidu, Marianna Mameli ed Edoardo Tocco) sono di Forza Italia e uno (Antonio Manca) della Lega. Così, tutte le operazioni legate alla presentazione delle liste sono state gestite dai dirigenti azzurri. In questo caso da Umberto Oppus, responsabile di Forza Italia per gli enti locali. «Le firme c’erano tutte, ma si parla di un foglio doppio inserito evidentemente per errore, spinti dalla fretta», ha confermato Oppus. Che aggiunge: «Trattandosi di elezioni di secondo livello, le firme sono degli stessi amministratori comunali».

Centrodestra diviso

Si tratta dell’unico caso di lista esclusa in Sardegna. Complessivamente, entro le 12 di martedì ne sono state presentate ventidue, con oltre duecento amministratori in corsa per il 29 settembre. A votare – come è noto – non saranno i cittadini ma gli amministratori. Una legge elettorale che favorisce gli accordi tra sindaci e territori ma rende più difficili le coalizioni politiche. Non è un caso che in diverse Province sia il centrodestra che il centrosinistra si siano frantumati in più liste.

Nella Città Metropolitana di Cagliari, dove si vota solo per il Consiglio metropolitano, composto da quattordici rappresentanti delle amministrazioni comunali, è stato il centrodestra a dividersi in quattro liste: quella di FdI (Campanili d’Italia), quella di Sardegna al Centro 20Venti, dei Riformatori, e la lista esclusa ieri. (ro. mu.)

