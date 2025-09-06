Provinciali, ecco la squadra di Seoni 

Dentro c’è di tutto. Da Forza Italia ai Riformatori, dal Pd alla Lega fino a qualche ex simpatizzante del Movimento cinque stelle. Antitesi politiche. Tant’è. La lista per le Provinciali del 29 settembre è pronta. O quasi. Mancano due x per completare le dieci caselle degli aspiranti consiglieri che sostengono la candidatura di Alessio Seoni alla presidenza. Il 52enne sindaco di Villagrande guiderà la lista da “tutti dentro”, sintesi di un ragionamento ampio che non è altro che il risultato di accordi fra Tortolì (forte del maggior peso elettorale) il Pd e lo stesso Seoni, cuore sardista, al secondo mandato di fila con la fascia tricolore indosso. Con il passare delle ore sembra affievolirsi l’ipotesi di una seconda lista, animata da Giampietro Murru, sindaco di Ilbono: mancherebbero numeri sufficienti per costituirla.

I nomi

Tre sindaci o forse due. Sono certi della candidatura in quota Pd i primi cittadini di Jerzu (Carlo Lai) e di Girasole (Lodovico Piras), con il primo vicepresidente in pectore. Possibile, ma non scontata, la candidatura di Christian Loddo, sindaco sardista di Talana, che però si giocherebbe il posto con il vicesindaco di Loceri, Luca Mameli. Quattro le nomine espresse dal gruppo legato al sindaco di Arzana Angelo Stochino, che il centrodestra aveva indicato quale candidato presidente. A Tortolì ha il pass per la candidatura Mara Mascia, esponente di Forza Italia e presidente del Consiglio comunale. Il sindaco di Ussassai, Chicco Usai, ha indicato Cristiana Campetella, responsabile dell’ufficio tecnico comunale e assessora ai Lavori pubblici di Seui. Lo stesso Stochino schiera il suo vice, Marco Pinna, titolare dell’assessorato all’Ambiente. A Lanusei la scelta dovrebbe ricadere su Donato Marongiu, consigliere di maggioranza. Francesco Carta, che nei mesi scorsi si è dimesso dalla carica di vicesindaco di Gairo conservando quella di consigliere, dovrebbe essere il candidato in quota Riformatori, un’indicazione congiunta tra i sindaci di Bari Sardo (Ivan Mameli) e Tertenia (Giulio Murgia).

Quote rosa

Sempre a Gairo, ma versante maggioranza, il sindaco Pd Sergio Lorrai, fresco di nomina nel Consiglio di amministrazione della Nùgoro spa, starebbe spingendo per la candidatura di Anna Rita Depau, consigliera di maggioranza. L’ultima casella potrebbe riempirla Tortolì, con un nome speso dal sindaco Marcello Ladu: alte le quotazioni di Stefania Vargiu, storica dirigente locale di Fratelli d’Italia. Salvo sorprese (ancora possibili) dovrebbe essere lei a completare la squadra. Entro mezzogiorno di martedì prossimo le ufficialità.

