Provinciali, coalizioni in ordine sparso 

Per la Sardegna è la prima volta. Oggi, dalle 8 alle 20, a votare per le assemblee e i presidenti delle sei Province (Nuoro, Oristano, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano Gallura), per i Consigli metropolitani di Cagliari e Sassari, non saranno i cittadini ma gli amministratori stessi. Sindaci e consiglieri comunali. Questo prevede la legge Delrio che risale al 2014 e che la Regione non ha mai applicato, se non in parte, preferendo affidare, per oltre dieci anni, la guida degli enti intermedi ad amministratori straordinari. Oggi si cambia, ma tutti sperano di tornare ben presto al sistema precedente al 2014: nell’Isola è già stata approvata una proposta di legge nazionale che prevede il ripristino dell’elezione diretta, mentre alle Camere è incardinato un provvedimento che ha lo stesso obiettivo.

Lo spoglio

Per i risultati bisognerà attendere la tarda serata di oggi o direttamente domani. Ogni ente può decidere infatti di far scattare lo scrutinio subito dopo le operazioni di voto o direttamente il giorno dopo dalle 8. E, da quanto si apprende, nel caso specifico non è stata trovata una linea condivisa.

Come si può notare dalle liste presentate, il secondo livello favorisce gli accordi tra sindaci e territori ma rende più difficili le coalizioni politiche. Non è un caso che in diverse Province centrodestra e centrosinistra siano frantumati in più liste.

Duecento in corsa

Complessivamente, gli amministratori in corsa sono oltre duecento. Per la presidenza, i giochi sono già fatti in Gallura, dove il sindaco di Olbia Settimo Nizzi (Forza Italia) è l’unico candidato. Lo stesso discorso vale per il Sulcis Iglesiente con in corsa il primo cittadino di Iglesias Mauro Usai (Pd), per l’Ogliastra con il sindaco di Villagrande Alessio Seoni (Psd’Az), mentre a Cagliari e Sassari i sindaci metropolitani saranno per legge rispettivamente Massimo Zedda (Progressisti) e Giuseppe Mascia (Pd). Sfida a due nelle altre tre Province. A Nuoro andrà in scena il duello tra l’amministratore uscente e sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini (Pd) e il sindaco di Macomer Riccardo Uda. Due in corsa anche a Oristano: Andrea Abis per il centrosinistra, Paolo Pireddu per il centrodestra. Nel Medio Campidano si affrontano il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti (espressione del Pd e del centrosinistra) e il sindaco di Lunamatrona Italo Carrucciu (centrodestra).

Leader

I poli vanno un po’ in ordine sparso, un mix molto favorito dalla legge Delrio, e si può anche notare l’emersione di alcuni leader nei territori. È il caso di Nizzi (Forza Italia), unico candidato alla presidenza della rinata Provincia Gallura Nord Est Sardegna e sostenuto dall’unica lista presentata in Gallura, “Uniti per la Gallura e il Monte Acuto”. Ma anche di Ciccolini (Pd). Il terzo leader che emerge è il sindaco di Iglesias Usai (Pd), unico candidato presidente nel Sulcis Iglesiente, tre le liste per il Consiglio provinciale. In questo caso il centrosinistra si divide in due: da una parte la lista che fa capo ai sindaci, sostanzialmente guidata dal Pd, dall'altra il resto del campo largo (Sinistra futura, M5S, Orizzonte Comune e Psi). Poi c'è la lista del centrodestra, con in testa per il consiglio provinciale la sindaca di Villamassargia Debora Porrà. Anche l'Ogliastra ha un solo candidato presidente, Alessio Seoni, sindaco di Villagrande Strisaili con una lista frutto di un accordo civico e istituzionale e un'altra lista per il consiglio provinciale.

