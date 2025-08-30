Provinciali, Abis pronto alla sfida 

Nel presentare la candidatura alla presidenza della Provincia di Oristano per il centrosinistra, il sindaco di Cabras Andrea Abis ritiene di non partire già sconfitto. «Tutte le partite vanno giocate e io sono qui per vincere». Il primo cittadino lagunare fa un ragionamento che va al di là della logica dei freddi numeri. «Se togliamo Oristano - evidenzia- tutte le amministrazioni locali sono di natura civica e al di là dell’appartenenza e storia di ognuno, il voto può sempre riservare sorprese per una serie di variabili e dinamiche non facilmente controllabili. Soprattutto il voto dei tantissimi Comuni considerati piccoli possono incidere sull'esito finale. Ecco perché invito tutti gli amministratori locali a garantire la massima affluenza perché alla fine il loro voto sarà determinante». Abis chiarisce un aspetto molto importante alla luce della legge che non garantisce l’elezione al candidato presidente sconfitto. «Non sarò candidato anche alla carica di consigliere- precisa - ma disponibile per continuare, insieme agli amici che mi sostengono, il percorso che abbiamo iniziato». A proposito delle liste che lo appoggeranno il candidato presidente annuncia che «saranno due, verrà garantito l’equilibrio territoriale, così come la presenza degli amministratori dei piccoli Comuni». Per la composizione delle liste sottolinea invece «che non ci sono pacchetti già confezionati con partiti e movimenti, perché chiunque potrà candidarsi nel corso delle assemblee pubbliche di ascolto che faremo in tutti i territori a partire dalla città capoluogo martedì prossimo». L'appuntamento è alle 17 al Mistral 2, dove il candidato presidente esporrà pubblicamente anche la sua idea di Provincia. ( s.c. )

