Provinciale, una ferita nell’incidente 

Due donne e un bambino sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la Provinciale tra Sinnai e Maracalagonis. Ad avere la peggio è stata Andreina Ligas, 61 anni ricoverata in ospedale in codice rosso, ma solo per dinamica. La donna ha riportato ferite e contusioni: non corre pericolo di vita.

Meno gravi le ferite della conducente della seconda auto coinvolta nello scontro: era alla guida della sua macchina con a bordo il suo bambino. Mamma e figlio hanno riportato solo contusioni. In ospedale sono state accompagnate con una seconda ambulanza del 118 in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Sinnai che coordinata dall’assistente Antonella Argiolas ha effettuato i rilievi di legge.

Nel pomeriggio incidente anche sulla Statale 130, all’altezza del semaforo di via Sardegna ad Assemini . Tre auto coinvolte, nessun ferito grave ma il traffico ha subito rallentamenti.

