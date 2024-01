Provinciale, stop ai lavori 

Sono fermi i lavori della strada provinciale tra Sardara e Pabillonis. Dopo l’inizio delle opere col taglio degli alberi nel mese di novembre, il cantiere è rimasto deserto. Lo stop si deve a «una perizia tecnica», è la riposta del commissario della Provincia, Mario Mossa –. Non chiedetemi di cosa si tratta. Non ho visto ancora la variante al progetto. Appena mi verrà presentata deciderò se firmarla o chiedere ulteriori verifiche». A questo punto si potrebbero allungare i tempi di realizzazione e alzare i costi dell’intervento, aggiudicato a giugno per un milione e mezzo di euro.

I disagi

Neppure i sindaci sanno quando si ripartirà. «Ho chiesto alla Provincia le ragione dell’interruzione. Oltre alla necessità di una perizia tecnica altro non si sa – dice Giorgio Zucca, primo cittadino di Sardara –. Intanto la strada, piena di buche ed avvallamenti, continua a penalizzare il territorio, votato al turismo per la presenza delle terme di Santa Mariaquas. Basti pensare ai disagi dei 170 dipendenti delle strutture termali che l’attraversano ogni giorno». Il sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna, aggiunge: «Davanti al prefetto abbiamo sollevato le criticità del tragitto. La partenza dei lavori col taglio degli eucalipti ha fatto ben sperare. Abbattuta l’ultima pianta, neppure l’ombra di un cartello informativo. Che dire, speriamo che non sia la seconda puntata di una storia infinita«. Il riferimento è al vecchio progetto di un milione e 200 mila euro del 2011, quando apparve certa la sistemazione della strada, poi cancellata dal referendum che abolì la Provincia del Medio Campidano.

Il cantiere

La storia recente racconta di un finanziamento di oltre due milioni di euro del 2022, fondi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con la previsione di una durata complessiva tra i 120 e i 150 giorni. Il 2023 era sembrato l’anno buono: a marzo l’approvazione definitiva del progetto, a giugno l’aggiudicazione dei lavori, a novembre la consegna del primo lotto, ultimato a fine a mese. Da quel giorno solo domande senza riposta. C’è chi pensa che la messa a nudo di un tratto di strada alberata abbia messo in evidenza criticità da risolversi con una perizia oppure che le piogge abbianno sollevato gli eterni problemi sulla sicurezza del ponte. «Lo sapremo a giorni», taglia corto il commissario Mossa.

