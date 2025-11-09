Provinciale per Lotzorai Il progetto ora è da buttare 

Il primo progetto risale a sedici anni fa. Disegnava la provinciale 56 Urzulei-Talana-Lotzorai con un nuovo assetto. Meno curve, carreggiata più larga, disagi assottigliati per gli automobilisti. Quello studio, redatto nel 2009 da Serafino Rubiu, ingegnere di Villagrande, allora aveva tutti i crismi ma è rimasto nel cassetto, complici alcuni niet di amministratori dell’epoca, compresa la richiesta di una perizia di variante non accolta. E adesso non c’è alternativa: quello studio bisogna rifarlo. Con le nuove norme occorrono più accorgimenti sul fronte dell’assetto idrogeologico. E soprattutto più soldi.

È quanto emerso con chiarezza in un incontro avvenuto tempo fa tra i sindaci di Urzulei e Talana, Ennio Arba e Christian Loddo, l’allora amministratore della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e lo stesso progettista.

Da allora, è cambiato l’amministratore della Provincia (non più Tidu ma Ciccolini, oggi diventato presidente), le carte sono tornate in mano alla rinata Provincia Ogliastra ma di nuovo progetto, finanziamenti e speranze non c’è manco l’ombra. «L’ammontare delle risorse stabilito dalla Provincia di Nuoro (50.000 euro) con quota co-finanziata dai due Comuni interessati di Talana e Urzulei (20.000 euro), non è sufficiente a una progettazione esecutiva. Lo ha ribadito il sindaco di Talana in una lettera indirizzata a Regione e Provincia. Per riprendere a parlare di una strada che non può più rimanere così com’è.

