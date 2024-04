Provinciale per La Caletta, arrivano tre milioni di euro  

Per la messa in sicurezza della strada provinciale Siniscola- La Caletta, la Regione ha stanziato il tre milioni di euro. L’importante opera attesa da anni è diventata una priorità a seguito di un incidente in cui tre anni fa perse la vita Emanuele Tancale, 18 anni, travolto da un’auto mentre camminava a piedi sulla provinciale in piena notte. «La progettazione dell’intervento da 6 milioni di euro, interesserà un primo step dell’opera - spiega l’assessore alla programmazione, Antonello Bellu - ad elaborarlo sono i tecnici della stessa regione su cui stanno lavorando da tempo». I lavori prevedono l’allargamento della sede stradale per dar spazio ai marciapiedi, attraversamenti pedonali e una pista ciclabile illuminata. (f. u.)

