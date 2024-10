Provinciale, la voragine resta 

Da nove mesi c’è una voragine sull’asfalto della strada che collega il villaggio di Montevecchio a Ingurtosu per proseguire fino alla spiaggia di Piscinas. La Provincia del Medio Campidano, proprietaria della strada, non interviene e nulla può fare il Comune di Arbus sul cui territorio ricade la maggior parte del percorso. Così la cavità sotterranea, collegata alle gallerie delle vecchie miniere e delimitata dalle transenne che restringono la carreggiata, resta un pericolo per i mezzi che continuano a transitare e per i tanti pedoni. «La Provincia chiarisca come mai non è ancora intervenuta per la messa in sicurezza», dice il consigliere di minoranza Agostino Pilia.

La lettera

E proprio Pilia, nei giorni scorsi, ha scritto una lettera al commissario del Sud Sardegna Vincenzo Basciu, all’amministratore del Medio Campidano Roberto Cadeddu e alla Regione. «Premetto – ricorda il consigliere – che si tratta dell’unica Provinciale sterrata in Sardegna. Abbandonata. Una mulattiera pericolosa per qualsiasi veicolo: profondi solchi, frane, crolli, smottamenti continui, grossi massi sulla sede stradale. La vegetazione ai bordi ostruisce la visibilità nelle curve e riduce ulteriormente la carreggiata». Pilia richiama l’attenzione su una «una frana del 2019 riparata dalla Provincia al costo di 210mila euro e oggi è come se non fosse mai stato fatto nulla». A preoccupare è «il passaggio di appassionati di motocross, fuoristrada e non solo. Il percorso è battuto dagli amanti dei Cammini, in particolare quello minerario di Santa Barbara. Non basta l’ordinanza che limita la velocità a 30 Km all’ora, la Provincia intervenga, l’inverno è vicino e il rischio che la voragine si allarghi deve essere evitato».

Il Comune

I ritardi nel porre rimedio a questa situazione di pericolo per molti è il segnale della scarsa attenzione che nel territorio viene prestata alla sicurezza del viabilità provinciale, nonostante l’ente intermedio abbia più volte dichiarato di avere i fondi in cassa. «A dire il vero – ammette il sindaco di Arbus Paolo Salis – la strada è stata trascurata, dopo il crollo dell’asfalto abbiamo più volte sollecitato la Provincia. Ultimamente ha influito il cambio al vertice dell’ente con la nomina del nuovo commissario. Abbiamo invitato l’amministratore del Campidano a un sopralluogo nel nostro territori. La Montevecchio-Ingurtosu sarà la priorità». L’assessora alla viabilità, Sara Vacca, aggiunge: «Per risolvere il problema, trattandosi di una galleria in area mineraria, abbiamo coinvolto Igea. La risposta è stata chiara: la competenza del proprietario dell’arteria. Non resta che sollecitare la Provincia, la spaccatura aumenterà e con essa aumenteranno i pericoli per pedoni, automobilisti e motociclisti».

