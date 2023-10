«Provinciale, è necessario allargare la carreggiata» 

Sul lato destro viaggiando verso Cagliari, la provinciale 15 scorre lateralmente alla zona industriale di Selargius e Settimo San Pietro dove le auto dei pendolari che si fanno spazio fra Tir ed altri grossi mezzi. Poi, il semaforo, che apre le porte alla 554 nel caos totale e non solo la mattina e nel pomeriggio. Un traffico sempre più intenso con le auto che si muovono a passo d’uomo in attesa del verde. «Per percorrere trecento metri di strada a volte sono necessari cinque minuti: un caos prima del caos sulla 554 – dice Franco Pisu, impiegato – ogni giorno raggiungere il posto di lavoro, a Quartu, diventa una impresa, tra disagi e consumi accentuati di carburante: un tappo per gli automobilisti in arrivo da Sinnai e Settimo».

L’amministrazione comunale di Settimo, ha deciso di chiedere un incontro alla Città metropolitana e all’Anas. «C’è la possibilità di allargare la carreggiata, recuperando spazio dal marciapiede. Ma – dice il sindaco di Settimo Gigi Puddu-si potrebbe intervenire anche sul semaforo, regolando il verde e il rosso per consentire un ingresso meglio razionalizzato sulla 554 e sulla stessa Provinciale 15 quando i pendolari fanno ritorno a casa dalla 554. La situazione diventa sempre più insostenibile. È stata aperta una stradina alternativa all’interno delle zone industriali che porta alla 554 saltando il semaforo di Selargius: ma questa non può essere la soluzione unica e definitiva». (r. s.)

