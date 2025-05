Provinciale e consortile, strade da incubo 

Buche profonde e asfalto deteriorato: sono l’incubo dei pendolari che per raggiungere la sede lavorativa passano dalla Provinciale 2 e dalla strada dell’area industriale di Macchiareddu.

La protesta

«Ogni giorno, percorro il tratto della pedemontana tra Villamassargia e Uta, per inserirmi poi nella strada di Macchiareddu – racconta Simone Usai, cinquantenne di Villamassargia – Dopo l’incrocio del castello di Acquafredda l’asfalto versa in pessime condizioni, con fratturazioni, parti sgretolate e ciottolose, ma il vero pericolo arriva imboccando la strada consortile di Macchiareddu, un vero e proprio campo minato. Qui le buche assumono la grandezza di crateri, fino a occupare tutta la carreggiata, costringendo gli automobilisti a compiere pericolosi slalom che, quotidianamente, puniscono i malcapitati con la rottura degli pneumatici e dei cerchi della propria auto – aggiunge - Siamo continuamente esposti a rischi peggiori, soprattutto in condizioni di pioggia, quando le buche vengono celate dall'acqua stagnante – Usai conclude con un auspicio - Credo che questo stia diventando un prezzo troppo alto, spero che s’intervenga prima che capiti qualcosa di molto grave».

Incidenti

Gli incidenti in questa strada non si contano più, alcuni per lo stato dell’asfalto, in molti casi per via dell’eccessiva velocità in un tratto dove servirebbe la massima cautela. Ma c’è dell’altro. Luigi Mattana, trentanovenne di Carbonia, lavoratore nelle industrie di Sarroch, aggiunge: «Oltre allo stato di degrado delle strade, bisogna evidenziare la mancanza di segnaletica in un percorso frequentato da mezzi agricoli e pesanti». Luigi è tra quelli che hanno subito dei danni: «Tempo fa, in prossimità di un incidente ho rallentato l’andatura, ma sono stato comunque tamponato, poi, quando si viaggia al buio i rischi aumentano, la segnalazione è quasi assente».

I danni

Conclude Luca Mei, cinquantenne di Iglesias, che per lavoro affronta le stesse difficoltà: «Lo scorso anno, una buca mi ha procurato la rottura di una ruota, ogni tanto un pezzo di strada viene rattoppato ma, con le piogge, o al passaggio dei mezzi pesanti, i fossi si riaprono. Per noi, che viaggiamo tutti i giorni, il rischio è alto».

Cacip

La presidente del Cacip, Barbara Porru, spiega gli sforzi compiuti dal Consorzio per sistemare la principale arteria di Macchiareddu: «Il nostro impegno per riparare la strada è costante, ma le manutenzioni non risolvono il problema, ecco perché siamo alla ricerca di finanziamenti per poter intervenire in maniera incisiva». Si dovrà attendere anche per il tratto della Provinciale 2: dal prossimo lunedì, con il passaggio alle nuove Provincie, la competenza di questo tratto passerà alla Città metropolitana di Cagliari.