Provinciale, disagi e pericoli 

Lavori in corso lungo la strada provinciale 9 tra Isili, Gergei ed Escolca per la fibra ottica. E il cantiere aggiunge disagio a disagio: avvallamenti e cedimenti in diversi tratti hanno reso l’arteria quasi impraticabile. Per evitare i pericolosi sobbalzi bisogna rallentare ed andare quasi a passo d’uomo e spostarsi da una parte all’altra della carreggiata. Spesso nonostante queste accortezze sono stati registrati incidenti, sbandamenti e uscite di strada.

Fondi e guai

Le condizioni della Provinciale sono state denunciate più volte soprattutto dai sindaci dei due paesi Eugenio Lai di Escolca e Rossano Zedda di Gergei. Il risultato: è arrivato un finanziamento di 600 mila euro da parte della Regione. Ad occuparsi del procedimento è il Comune di Gergei non senza problemi: è stato affidato l’incarico della progettazione a professionisti esterni ma la zona è vincolata, c’è un concreto rischio frana che ha rallentato ulteriormente l’iter per la progettazione e il successivo appalto dei lavori.

«Per poter intervenire», ha spiegato Zedda, «dobbiamo effettuare studi geotecnici mentre invece per la fibra ottica si sta lavorando senza problemi». L’importo già stanziato dalla Regione basterebbe comunque a fare una manutenzione e messa in sicurezza solo di un tratto di strada visto che le valutazioni e gli accertamenti in corso sul fondo della strada, hanno evidenziato criticità importanti.

Servono tre milioni

Il progetto che dovrebbe interessare tutta la Provinciale, lunga circa tre chilometri, ha bisogno di un finanziamento di circa tre milioni di euro. «Sono fiducioso», ha detto il sindaco di Escolca Eugenio Lai, «che entro l’anno almeno i lavori finanziati verranno appaltati. Resta il fatto che Provincia e Regione devono farsi carico di stanziare le altre risorse per mettere in sicurezza tutto il tratto di strada».

Una via importante per tante ragioni ma che purtroppo colleziona anche incidenti mortali, come è successo qualche anno fa ad un giovane di Escolca. «È una strada fondamentale», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «che collega il nostro territorio con la Marmilla, occorre intervenire urgentemente per evitare altre situazioni di pericolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA