Provinciale da chiudere: scatta la rivolta 

È allarme a Castiadas e Muravera per la richiesta della Città Metropolitana di un’ordinanza che chiuderebbe al traffico la strada provinciale 97 per Costa Rei dal 3 novembre all’8 aprile per lavori di rifacimento di un ponte sul Rio Corr’e Pruna. Una chiusura totale che, senza una viabilità alternativa, comprometterebbe la vita quotidiana di almeno 500 persone che ogni giorno transitano tra Costa Rei (Comune di Muravera) e Castiadas per andare a lavorare, per andare a scuola, per il medico, per recarsi alle poste o anche solo per fare la spesa.

Precedenti

E l’allarme è ancora più preoccupante perché le rassicurazioni della Città Metropolitana ricordano quelle che nel 2023 fece l’allora Provincia del Sud Sardegna quando iniziarono i lavori sul ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera: «In pochi mesi l’opera a Castiadas sarà terminata – avrebbero detto in maniera non ufficiale - e comunque il percorso alternativo c’è, è quello per San Pietro». Rassicurazioni irricevibili: la strada alternativa costringerebbe i pendolari a percorrere quaranta chilometri in più tra andata e ritorno (per Quirra, e dunque per raggiungere Villaputzu, sono “solo” 35) mentre per quanto riguarda la durata dei lavori a Villaputzu i 540 giorni sono già diventati 1.050.

Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni ha così scritto una dura lettera alla Città Metropolitana. «Una chiusura così prolungata – sottolinea il primo cittadino – senza che sia stata preventivamente garantita una soluzione alternativa rischierebbe di arrecare un danno considerevole all’economia locale, oltre a generare rilevanti disagi sociali e difficoltà all’accesso dei servizi essenziali». Senza considerare «che lo scorso 18 settembre – aggiunge Murgioni - durante un incontro che si è tenuto a Castiadas alla presenza anche della sindaca di Muravera Francesca Mattana, si era tutti d’accordo sul fatto che i lavori sarebbero iniziati solo dopo la realizzazione di una viabilità alternativa».

Brutte notizie

Nei giorni scorsi invece la doccia fredda con la richiesta di un’ordinanza (non ancora emessa) di chiusura totale al traffico. «La nostra posizione – conclude Murgioni – è chiara, prima della chiusura della provinciale ci deve essere un percorso alternativo che tra l’altro è già stato predisposto. Non intendiamo in alcun modo ostacolare i lavori sul ponte del Corr’e Pruna ma diciamo “no” all’apertura del cantiere senza un’altra strada. Si convochi con urgenza un incontro con gli enti coinvolti».

Nel frattempo i lavoratori e le famiglie di Castiadas sono già sul piede di guerra: se dovessero partire i lavori il 3 novembre potrebbero innescarsi clamorose proteste «anche perché – si inizia a sentire fra i residenti - non possiamo rischiare che si ripeta lo stallo del ponte di Villaputzu».

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