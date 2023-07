Provinciale, cominciati i lavori 

Sono iniziati ieri mattina i lavori di bitumazione del tratto di strada provinciale che dalla parte finale della circonvallazione di Maracalagonis, all’intersezione con la via Nazionale, porta alla rotonda al confine di Sinnai. I lavori dovrebbero essere realizzati in una settimana: per limitare i disagi per gli automobilisti ed evitare la chiusura della strda si sta ricorrendo al senso unico alternato. I lavori interesseranno circa due chilometri di strada e saranno conclusi col ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. La spesa è di 750 mila euro messi a disposizione della Città metropolitana. Con parte di questa somma sono state realizzate le opere primarie a garanzia della funzionalità dell’intera strada.

Intanto il Comune di Maracalagonis provvederà alla sistemazione del semaforo sulla circonvallazione che negli ultimi tempi ha creato problemi e disagi. Prevista l’installazione di una nuova centralina. (ant. ser.)

