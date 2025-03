Provinciale ad alto rischio 

Sono stati spesi due milioni di euro, ma la strada che collega Sardara a San Gavino rimane altamente pericolosa. Cinque anni dopo la fine dei lavori, a finire nel mirino dei sindaci dei Comuni interessati, delle minoranze e dei cittadini è la Provinciale 62, la più trafficata del Medio Campidano. La nuova ondata di protesta punta il dito contro le criticità che di fatto rendono il percorso di sette chilometri molto più insidioso rispetto al passato. E i 600mila euro di avanzo, a tempo scaduto autorizzati dal Ministero dei Trasporti per eliminare le criticità emerse, sono stati spesi per installare altre barriere, nonostante la protesta sul posto di un gruppo di motociclisti. La questione si è fatta ancora più urgente a pochi giorni dall’incidente in cui ha perso la vita Alessio Marras, il 30enne di Sardara, rimasto ucciso in un incidente mentre con la sua moto andava al lavoro a Villacidro.

Storia infinita

Le polemiche sulla mancata sicurezza di un’arteria nevralgica, per tutti la “strada della morte”, per i numerosi incidenti mortali, partono da lontano. «Nel 2006 – ricorda il primo cittadino di Sardara, Giorgio Zucca – dai banchi del Consiglio provinciale presentai la prima interrogazione per la messa in sicurezza». Durante i lavori, le proteste non mancarono. Ancora di più con la riapertura al traffico nel 2020. Ora si riparte con una lettera che Zucca ha inviato alla Provincia. «Non possiamo – dice il sindaco – continuare a chiudere gli occhi sulla pericolosità della strada. La carreggiata va allargata, la segnaletica potenziata, realizzate piazzole per la sosta di emergenza». Nell’immediato chiede «un’ordinanza per vietare il transito ai mezzi che superano i 35 quintali. L’ho verificato di persona: l’incrocio fra un pullman e un camion comporta la necessità di fermarsi». Sulla necessità della messa in sicurezza l’accordo è unanime. «I pericoli – ricorda il sindaco di San Gavino Stefano Altea – cui si va incontro lungo tutto il tragitto, sono sotto gli occhi di tutti. Rinviare significa mettere a rischio i tantissimi utenti della strada, saranno ancora di più con l’apertura del nuovo ospedale. Il 3 aprile ci sarà un incontro in Provincia con tutti i sindaci, ne parleremo. Una corsia non basta, chiederemo il raddoppio».

La Provincia

«Sono a conoscenza – dice l’amministratore Roberto Cadeddu – dei bisogni in cui versa la viabilità della Provincia. Per il momento possiamo spendere 8 milioni, seguendo un Piano stabilito. Parliamo di briciole per 190 chilometri di strade dove, a conti fatti, di milioni ne occorrono 190. Per la Provinciale 62, posso anticipare il risultato di un’indagine, supportata da una relazione, che servono oltre 20 milioni di euro per le opere. Maggiori dettagli e capacità di spesa appena il Medio Campidano si staccherà definitivamente dal Sud Sardegna, in piena autonomia la collaborazione e il confronto non mancheranno».

