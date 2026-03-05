Provinciale a pezzi, i costi sono triplicati 

Se nel 2008 per mettere in sicurezza la strada provinciale 27 servivano 9,7 milioni di euro, oggi ce ne vogliono tre volte tanto. Ventisette milioni, euro più euro meno. I costi per realizzare gli interventi sull’asse Tortolì-Villagrande sono schizzati all’insù, addirittura triplicati in diciotto anni.

È il dato certo emerso dal vertice che si è tenuto mercoledì fra la Provincia dell’Ogliastra e l’impresa aggiudicataria del lavoro che, un tempo (neanche tanto lontano) valeva 9,7 milioni. L’aumento dei costi, tra materiali da costruzione, manodopera e sicurezza, impone una riflessione sulle priorità dei cantieri e obbliga gli amministratori provinciali a bussare in Regione per ottenere più risorse utili a completare i lavori sulla strada della morte.

Costi alle stelle

«Stiamo ragionando per stralci funzionali». Alessio Seoni ha preso atto del maxi aumento dei costi, ma non vuole perdere l’ottimismo in notevole ascesa dopo che la Provincia di Nuoro ha versato 18 milioni di euro sul conto corrente dell’ente ogliastrino. «L’aumento dei costi è esorbitante - afferma il presidente della Provincia - ma realizzeremo i lavori con porzioni distinte e autonome». Stralci funzionali, appunto. Tratti di un più ampio progetto che possono essere realizzati e messi nella disponibilità degli utenti indipendentemente dal resto, garantendo la percorribilità dell’arteria. Che in questi anni d’attesa i costi sarebbero schizzati verso l’alto era ipotizzabile. Ma la 27 rappresenta per noi una priorità e dunque andremo a caccia di nuovi finanziamenti. Intanto, in tempi brevi daremo il via libera al progetto esecutivo e procederemo alla stipula del contratto con l’impresa. Le risorse ricevute da Nuoro le mettiamo subito a correre», assicura il presidente che ricopre anche la carica di sindaco di Villagrande, centro su cui insiste quasi tutta la strada.

Tempi biblici

Sono quattro i tratti in cui sono previsti gli interventi: da Santa Barbara all’ingresso nord dell’abitato di Villagrande, il ponte di Sothai, dove il 30 novembre scorso hanno perso la vita tre operai egiziani, il terzo a Serra ‘e Muvrone e l’ultimo all’altezza della doppia curva di Tricarai. Gli anni d’attesa cominciano a essere parecchi, da quando i tecnici hanno elaborato il progetto il cui piano economico originario non è più sostenibile. È proprio questo il punto dolente della vicenda: «Non è pensabile - accusa Seoni - che passi così tanto tempo dallo stanziamento alla realizzazione di un’opera. Poi si va incontro a queste situazioni, come il maxi rincaro dei costi che impone nuove analisi e ulteriori lungaggini».

