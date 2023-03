Provinciale 85, lavori fermi 

Doveva essere consegnata entro lo scorso settembre, ma alcuni intoppi legati all’aumento dei costi del materiale e a degli interventi aggiuntivi, procurarono un rallentamento e lo slittamento della consegna per il mese di marzo appena terminato. Ma la strada provinciale 85 è ancora interdetta (da un anno) e lo stato attuale in cui versa la bretella di collegamento fra la città d’Iglesias e la Provinciale 2 lascia presagire a dei tempi di realizzazione ancora importanti.

Le proteste

Sono numerose le segnalazione degli abitanti che vivono nelle regioni dislocate dell’area in questione, riguardo la lentezza degli interventi e soprattutto la pericolosità che al momento rappresenta la strada per i mezzi che vi transitano: «I lavori sono fermi da tempo - dice Silvano Aru, residente in località Nuraponti - hanno completato gli ingressi laterali per le abitazioni e si sono interrotti. I numerosi dossi, che s’intervallano lungo la lingua d’asfalto deteriorata dai lavori in corso, costituiscono un pericolo costante, soprattutto per chi non abita la zona e non conosce il percorso». La strada è interdetta ai non residenti, ma sono numerosi i mezzi che giorno e notte transitano nonostante non siano autorizzati: «Non esistono i segnali di pericolo - continua Aru - nemmeno in prossimità degli ingombri posizionati agli accessi, che segnalano i lavori in corso e vietano il passaggio ai non residenti. Qualche settimana fa un’auto è andata a finirci addosso e pochi mesi prima, un’altra ha avuto un incidente, storcendo il guardrail. Ora quel tratto presenta una sola corsia in curva, è estremamente pericoloso». La preoccupazione viene espressa anche da chi è costretto a percorrere la strada per questioni lavorative: «Doveva essere pronta a fine 2022 e invece siamo ancora in una condizione che non lascia presagire nulla di buono. - afferma Pierpaolo Manca, residente e lavoratore in un’azienda agricola che si occupa della coltivazione di cereali - L’ingresso per recarsi nell’azienda è in corrispondenza di un cavalcavia e i mezzi di lavoro hanno delle difficoltà nelle manovre, spesso son costretti a più tentativi, impegnando la carreggiata in un tratto dove la visibilità è limitata. Costituisce un pericolo costante. La strada si trova in uno stato di completo abbandono».

La Provincia

Ma per il commissario della Provincia del Sud Sardegna, nel lasso di tempo di due mesi la Sp 85 sarà pronta: «Gli interventi non sono in una fase di stallo, ma siamo in attesa di una perizia dopo una messa a prova dei guardrail che verranno installati lateralmente. - spiega Mario Mossa - La stessa perizia verrà consegnata appena dopo le festività pasquali. Purtroppo i test sui dispositivi in questione hanno impegnato più tempo di quanto preventivato, ma ripeto, entro due mesi la Sp 85 sarà conclusa, anche perché a breve partiranno gli interventi sulla Sp2 e non intendiamo creare ulteriori riduzioni al traffico veicolare».