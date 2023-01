Provinciale 85 chiusa da un anno 

Il tratto di strada che costeggia l’ex casa circondariale, per 8 chilometri e quasi fino all’intersezione con la strada provinciale 2, è chiusa al transito veicolare, tranne per i residenti, anche se capita troppo spesso sia utilizzato anche da chi non abita nella zona: «Per chi non conosce la strada, si tratta di un tragitto molto pericoloso. - spiega Enrico Cubadda - Lo percorro quotidianamente per recarmi da mio padre in regione Sa Stoia. Dopo tanti anni, per fortuna, ci si è decisi a metter mano e spero, visto che stanno allargando la carreggiata, intervengano anche sui diversi ponti che sovrastano i canali di scolo: in uno di questi anni fa ebbi un brutto incidente; la corsia si restringe improvvisamente. Può essere molto pericoloso transitare su una strada che presenta improvvise restrizioni in diversi punti».

«Si tratta di un percorso molto insidioso. - dichiara Silvano Aru, residente nella regione di Nuraponti - I lavori procedono a rilento e spesso, come in quest’ultimo periodo, sono completamente fermi. Inoltre non c’è mai stata una segnaletica adeguata, ci sono numerosi dossi non annunciati, buche scavate al centro delle corsie che si riempiono con le piogge e diventano autentiche trappole. Alcuni giorni addietro c’è persino stato un incidente stradale. Non ci sono luci, barriere, segnali adeguati che anticipino i numerosi pericoli. Inoltre durante i lavori, per la viabilità avrebbero dovuto procedere con una strada parallela. Spesso gli interventi impediscono di poter arrivare puntuali al lavoro, bloccano il transito per svariato tempo e non c’è modo di aggirare le attività in corso».

Ancora attesa, almeno due mesi, per terminare i lavori della strada provinciale 85. Ma nel frattempo, dal marzo dello scorso anno, i residenti dell’area attraversata dal percorso lamentano la lentezza degli interventi e soprattutto la completa assenza di segnali di pericolo.

Le lamentele

Il cantiere

I lavori, attesi da oltre 20 anni, avrebbero dovuto concludersi nell’arco di tempo di 6 mesi: «Ma non possono definirsi in ritardo. - spiega l’amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna Mario Mossa - Perché ci sono stati degli interventi aggiuntivi e soprattutto perché proprio con l’avvio dell’intervento, si è dovuto organizzare il cantiere in modo tale che tutti gli abitanti delle case sparse lungo il percorso, potessero transitare. Si è dunque tenuto conto delle loro esigenze». Come per qualsiasi altro cantiere, anche questo ha subito dei rallentamenti a causa del rincaro dei prezzi: «Ogni tanto l’aumento dei costi del materiale ci ha frenato - ammette Mossa - e non sempre la Regione o lo Stato erogano degli ulteriori fondi. Entro 2 mesi la strada verrà riconsegnata».

Per il sindaco Mauro Usai, la sistemazione della strada provinciale 85 risulta essere fondamentale: «Comporterà maggiori condizioni di sicurezza, per i residenti, per chi transita e per gli interventi dei mezzi di soccorso. Si tratta di un’importante bretella di collegamento al tessuto urbano centrale».

