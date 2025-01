Provinciale 83, crepe sull’asfalto 

Continuano a preoccupare le condizioni della strada Provinciale 83, che dall’incrocio di Gonnesa conduce a Nebida. Le segnalazioni sono arrivate da numerosi automobilisti, che quotidianamente percorrono questa strada. Il percorso tortuoso, che dalla spiaggia di Fontanamare conduce all’abitato della frazione di iglesiente, presenta a metà del suo tragitto alcuni dislivelli nella carreggiata e, con la profonda scarpata laterale sul fianco, impensierisce non poco gli automobilisti.

I cedimenti

I cedimenti, ben visibili nel mantello stradale al chilometro 5,400 della Provinciale, in alcuni casi profondi anche alcuni centimetri, erano già stati segnalati nel 2012, e vennero subito monitorati dai tecnici della Provincia. Dallo studio effettuato dai tecnici, e dai lavori successivi, con dei sostegni nel fianco basso della montagna, non erano emerse criticità imminenti o tali da decretare la chiusura del tratto. Successivamente, nel 2018, nel tratto che precede la parte con i cedimenti, erano stati portati a termine alcuni interventi di messa in sicurezza della parete laterale, al fine di impedire la caduta di detriti e massi. Resta il fatto che, per chi percorre questa strada, considerata a ragione uno tra i più bei percorsi panoramici dell’isola, la preoccupazione rimane.

Asfalto deteriorato

Tra le varie curve strette, che si affacciano nell’ampia veduta marina con i faraglioni e il Pan di Zucchero, la strada presenta lunghi solchi nell’asfalto: «Queste, assieme al dislivello, rendono disagevole la guida agli automobilisti – spiega Paolo Casula, rappresentante della frazione di Nebida – inoltre, lo stato attuale della Provinciale non è certamente un bel biglietto da visita per i numerosi turisti che ogni anno giungono in questo territorio». Il nuovo anno porta anche delle buone notizie, e pare che una soluzione per questa strada sia già in cantiere. «Recentemente è stato concesso un finanziamento alla provincia del Sud Sardegna, per un importo di poco inferiore ai duecentomila euro, destinato a uno studio affidato a dei tecnici, tra cui un geologo, che dovranno evidenziare eventuali problematiche, e trovare delle soluzioni nel tratto critico della Provinciale 83», afferma Sergio Murgia, nuovo amministratore straordinario della Provincia del Sulcis Iglesiente. Il primo tratto era già stato messo in sicurezza durante i precedenti lavori, ora, con il nuovo progetto, si cercherà di risolvere definitivamente il problema. Tra le ipotesi, se necessario, si procederà con la realizzazione di un solettone su pali, una soluzione che porrà fine ai cedimenti del fondo stradale, e far sì che tutti possano ammirare in sicurezza lo spettacolare panorama.

