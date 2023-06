Provinciale 8, pronto il progetto di messa in sicurezza 

I residenti del quartiere Ateneo lo avevano chiesto a gran voce, l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni lo aveva promesso. La strada provinciale 8, che in quel tratto è ormai comunale, deve essere messa in sicurezza. E oggi sono arrivate tutte le informazioni. Sul piatto 465mila euro, più altri 25mila di oneri per la sicurezza. I lavori prevedono di realizzare un nuovo percorso ciclopedonale che partirà da via Monserrato, nel punto in cui una volta finiva l’abitato, lungo un vecchio percorso sterrato che sarà riadeguato, fino ad arrivare al quartiere Ateneo, in corrispondenza di via Lisbona, dove è prevista anche una piccola area di sosta. Tutto il percorso e il corrispondente tratto di via Monserrato verranno inoltre illuminati.

Previsto anche un nuovo collettore delle acque piovane con sistema di cunette e caditoie; la risagomatura di un tratto di scarpata che si trova in curva, per migliorare la visibilità, e infine il rifacimento dell’asfalto. Il percorso per far partire i lavori prevede due passaggi in Consiglio comunale per l'approvazione della variante urbanistica, e le verifiche da parte dell’assessorato regionale competente. «Prevediamo di far partire la gara d’appalto per la fine del 2023», conclude Meloni, «il cantiere durerà 165 giorni».

