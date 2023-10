Provinciale 8, buche e fango nei parcheggi 

I lavori fervono, lungo l’ex provinciale 8 all’ingresso di Sestu. Una strada che conta numerose attività commerciali e anche un po’ di case. Negli ultimi mesi sono stati aperti i cantieri per dotare la zona di nuove fognature, fornendo un servizio indispensabile anche se ha creato qualche disagio al traffico.

Ora però residenti e titolari delle attività colgono la palla al balzo per chiedere di sistemare anche le aree di sosta situate accanto al marciapiede. Qui i parcheggi non sono tracciati, le buche abbondano e parcheggiare può voler dire rovinare gomme o sospensioni. Anche qualche caditoia stradale mostra segni di intasamento. Sul tema l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni prende tempo: «È necessaria una progettazione lungo tutto il tracciato. Verifichiamo con l’ufficio tecnico compatibilmente con le risorse disponibili». In futuro potrebbe dunque arrivare qualche novità.

