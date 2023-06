Provinciale 77: buche e pericoli 

Non finiscono mai i disagi nella strada Provinciale 77 che da Tratalias e da Villaperuccio conduce a Perdaxius. Proprio all'altezza della frazione di San Leonardo, le buche sull'asfalto, stanno diventando un serio pericolo per gli automobilisti che la percorrono. Nei giorni scorsi una donna di Villaperuccio ci ha rimesso una ruota della sua auto. Qualche tempo fa i danni li ha subiti anche un altro automobilista residente nello stesso paese. L'uomo avrebbe contattato il Comune, per capire a chi avrebbe dovuto chiedere il risarcimento, ma dal Municipio hanno fatto sapere che si tratta di una strada, provinciale seppur ricadente in centro abitato. Continua le proteste e le richieste da parte degli automobilisti che chiedono interventi urgenti per sistemare l’asfalto. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA