Provinciale 74, finalmente i lavori 

Cinque milioni e mezzo di euro per rimettere in sicurezza una delle arterie strategiche del centro Sardegna. La Regione, fra i 13 milioni concessi alla Provincia, ha riservato quella cifra per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Provinciale 74. L’opera interesserà 13 chilometri che dalla Provinciale 15, all’altezza di Tadasuni, conduce alla diga di Santa Chiara costeggiando il lago Omodeo. Una strada che da una decina di anni è in condizioni di forte degrado, tra pavimentazione dissestata, buche, segnaletica insufficiente e assenza di banchine, fino alla chiusura al traffico.

L’annuncio

«Con questo finanziamento interveniamo su una strada - spiega il consigliere regionale, Salvatore Cau - che rappresenta un’infrastruttura essenziale per i residenti, le aziende agricole, le attività della ristorazione e l’economia locale. Attraversa uno dei paesaggi più affascinanti della Sardegna interna e collega comunità e patrimoni culturali che meritano di essere valorizzati». Secondo Cau, il recupero dell’arteria potrà generare ricadute anche sul fronte turistico e culturale. «La strada consente di raggiungere luoghi straordinari e rappresenta una porta d’accesso a un territorio ricco di storia, natura e spiritualità. Il miglioramento della viabilità renderà più facilmente raggiungibili i novenari, inseriti in una rete di circa venti santuari campestri presenti nei 18 comuni del Guilcier e del Barigadu». Cau poi rivolge un ringraziamento «all’assessore regionale Antonio Piu e al presidente della Provincia Paolo Pireddu per aver condiviso l'esigenza di destinare queste risorse alla Provinciale 74».

I sindaci

Soddisfazione anche dai sindaci di Tadasuni, Pierpaolo Pisu, e Ghilarza, Eugenia Usai. «È davvero il caso di dire finalmente - afferma Pisu - perché questa arteria ha sempre rappresentato una ricchezza per il territorio anche per una crescita del turismo lento e sostenibile». Usai invece ritiene importante la riqualificazione della strada perché «darà anche la possibilità di accedere al novenario di San Serafino direttamente da Tadasuni o dalla diga sul Tiso. Questo perché l’altra strada Provinciale, che da Ghilarza porta ai tre novenari, nel tratto dopo San Giovanni, richiede un intervento urgente e quindi auspichiamo che una volta sistemata la viabilità nella strada 74, si intervenga anche nella 34».

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