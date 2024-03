Provinciale 71, disagi e proteste 

Tempi lunghi ed enormi disagi per l’ennesima chiusura della Provinciale 71 che collega Busachi e Samugheo. Riaperta al traffico in entrambe le direzioni solo nel 2023 dopo tre anni di interruzione, dal 4 marzo è di nuovo sbarrata per il parziale crollo di un ponte. Ieri si è svolto un vertice in Prefettura presieduto da Salvatore Angieri, oggi è fissato un sopralluogo in un terreno che potrebbe essere utilizzato, se si trovasse l’accordo con il proprietario e se il Genio civile dovesse dare l’ok, per realizzare la viabilità alternativa.

I disagi

Intanto però, ancora una volta, quanti devono raggiungere Samugheo anche per una visita alla Casa della salute (l’unica nel Mandrolisai) sono costretti a percorrere circa 20 chilometri in più, passando ad esempio per Allai, altra strada con gravi problemi. Costi enormi e disagi importanti anche per attività commerciali, lavoratori, studenti. La Provinciale 71, ricordano i sindaci di Busachi e Samugheo, è un’arteria che serve Guilcier, Barigadu, Montiferru e Mandrolisai.

Il vertice

Nell’incontro in Prefettura dalla Provincia hanno riferito di aver già individuato un progettista per programmarne la messa in sicurezza, impegnandosi a reperire i fondi. Ma i sindaci non vogliono un intervento tampone. «Ho chiesto che venga inviata con urgenza al ministero delle Infrastrutture la scheda per chiedere di spostare 500mila euro ottenuti dalla Provincia per intervenire su alcune strade dove le opere sono già fatte, alla Provinciale 71 – spiega Giovanni Orrù, sindaco di Busachi - Se le risorse fossero disponili e se si ottenessero le autorizzazioni, entro dicembre si potrebbero appaltare i lavori».

I sindaci

«Più volte ho denunciato le fragilità di questa strada. Ci sono almeno altri due attraversamenti, Cannagia e Pardischedda, a rischio crollo», precisa Orrù. Il collega di Samugheo, Basilio Patta, aggiunge: «Auspichiamo una maggiore collaborazione con la Provincia. La strada 71 è un’arteria fondamentale, la sua chiusura cagiona danni enormi».

Le testimonianze

«È il terzo ponte che crolla: il primo nel 2009, poi nel 2019 e il terzo tre settimane fa. La Provincia era al corrente del rischio, eppure non ha evitato l’ennesima chiusura. Ad oggi siamo costretti a percorrere la Provinciale 33 che collega Samugheo-Allai e siamo sempre più a rischio incidente, a causa di enormi buche sul manto stradale», denunciano Laura Manca, residente a Ghilarza, e Antonella Frongia di Samugheo. Manca aggiunge: «Percorriamo circa 20 chilometri in più, passando da una spesa di carburante di 50 euro settimanali ad 80».

RIPRODUZIONE RISERVATA