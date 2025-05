Provinciale 56 tra erbacce e pericoli 

Incuria, degrado e tanti pericoli. Ecco il pessimo biglietto da visita lungo la strada che unisce Oristano e Santa Giusta.

Le rotonde

La nuova rotonda realizzata lungo la Provinciale 56, verso la zona industriale, esattamente all’incrocio tra le vie Parigi e Puccini, è completamente invasa dall’erba alta. Ma non gode di ottima salute nemmeno la rotatoria realizzata, sempre sullo stesso tratto, all’altezza della zona Pip. Il rischio incendio è dietro l’angolo: basta un mozzicone di sigaretta lanciato da un finestrino di un’auto per provocare un rogo. Ma c’è anche il pericolo per la proliferazione degli insetti e per contrastarlo in questi giorni tanti Comuni stanno firmando le ordinanze per il taglio degli sfalci. Erba alta anche aI lati dei marciapiedi con i pedoni che iniziano ad avere difficoltà a transitare.

La bonifica

Ha realizzato le due rotonde il Consorzio industriale. «Si tratta di un cantiere, ecco perché noi non possiamo intervenire per lo sfalcio – afferma il presidente, Gianluigi Carta – Dalle nostre verifiche però è risultato che deve intervenire l'impresa che sta realizzando i lavori. Ora faremo un ordine di servizio per risolvere il problema». Non deve quindi intervenire la Provincia, anche se proprietaria del tratto. Il commissario Battistino Ghisu però precisa: «Se il Consorzio ha bisogno del nostro aiuto, vista l'urgenza, noi siamo disponibili a trovare un accordo. Ora ci stiamo occupando dello sfalcio in tutto il territorio».

I pericoli

Ma nelle rotonde si fa attendere anche l’illuminazione. Nei pali che sono stati installati tempo fa non è stata attivata ancora l’energia elettrica, ecco perché le due rotonde sono al buio. Non è contento il vicesindaco di Santa Giusta, Pierpaolo Erbì, che giornalmente riceve lamentele da cittadini e automobilisti. «Hanno ragione, noi purtroppo come Comune non possiamo intervenire. Abbiamo già sollecitato il Consorzio industriale. Le rotonde dovevano essere illuminate da febbraio, invece ancora nulla».

Su questo il presidente del Consorzio spiega: «L'attivazione dell’energia elettrica fa parte dei lavori del secondo lotto. Per terminarlo abbiamo chiesto alla Regione un ulteriore finanziamento. Per decenni tutta quell’area era abbandonata, ora che la stiamo sistemando tutti si lamentano: curioso».

