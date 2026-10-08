Provinciale 56, incidenti e pericoli 

Altri due incidenti si sono verificati lungo la strada che collega Santa Giusta a Oristano, in un tratto ormai finito sotto osservazione per la sua pericolosità. Fortunatamente non si registrano feriti, ma le conseguenze per i veicoli coinvolti sono state pesanti: entrambe le auto hanno riportato danni ingenti e sono state successivamente rimosse con l’intervento del carro-attrezzi per essere trasferite nelle officine.

La dinamica dei due episodi appare simile. Le auto sono infatti finite contro il cordolo in cemento che separa la carreggiata che in quel tratto della Provinciale 56 si divide per quanti si dirigono verso il capoluogo o nei pressi dalle abitazioni e attività presenti sul lato destro della strada in direzione Oristano. Un ostacolo che, secondo chi opera quotidianamente nella zona, rappresenta da tempo una criticità per la sicurezza della circolazione soprattutto per chi non conosce bene la strada appena superata una rotonda .

«È frequente che le auto vadano a finire sulla parte in cemento», spiegano alcuni imprenditori, sottolineando come il problema si ripresenti con preoccupante regolarità.

Da qui la richiesta di un intervento immediato: «Sarebbe opportuno posizionare adeguata segnaletica, altrimenti prima o poi un incidente potrebbe avere conseguenze ben più gravi». ( s. c. )

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