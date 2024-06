Provinciale 52, slalom fra le buche 

Gli abitanti di Sant'Anna e Sassu hanno deciso di farsi sentire per denunciare la vergognosa condizione in cui versa da anni la strada Provinciale 52. Il tratto, che collega Sant’Anna con la Provinciale 49 per Arborea, passando per il centro di Sassu 1 e 2, è diventato un vero e proprio incubo per gli automobilisti. «Il fondo della strada è completamente sconnesso da troppo tempo, sembra una strada abbandonata -denunciano i residenti - Centinaia di macchine la percorrono ogni giorno, affrontando un susseguirsi di buche e solchi che costringono a pericolosi slalom per evitarli». I residenti sono esasperati e si chiedono perché la Provincia non intervenga almeno per rattoppare le buche più pericolose. «Basterebbero poche migliaia di euro per restituire un minimo di dignità a questa strada e ai suoi utenti» affermano con rabbia.

Le richieste

Le condizioni della Provinciale 52 sono state segnalate, numerose anche le richieste di intervento da parte delle amministrazioni. La sindaca di Arborea Manuela Pintus e il collega di Marrubiu Luca Corrias sottolineano: «Anche la pericolosità di alcuni incroci a raso è stata oggetto di attenzione, con la richiesta di realizzare alcune rotatorie. Recentemente, durante un incontro in Provincia, abbiamo discusso della necessità di interventi urgenti». L'Ente di via Carboni rimarca l’impossibilità di intervenire su tutte le criticità segnalate per mancanza di fondi e carenza di risorse umane. Anche il Prefetto di Oristano si è occupato delle condizioni delle strade Provinciali in un recente incontro in Regione. «Come amministrazioni abbiamo chiesto nuovamente all’assessorato regionale ai Lavori pubblici un importante supporto con fondi dedicati e la possibilità di intervento attraverso la società in house “Opere e Infrastrutture della Sardegna”, che realizza opere pubbliche di rilevanza strategica». L'attenzione ora è rivolta alle autorità provinciali, nella speranza che le proteste degli abitanti di Sant'Anna e Sassu possano portare a un intervento risolutivo.

Strade rurali

Anche i problemi delle strade rurali non passano inosservati. Ivo Canneddu, di Marrubiu, segnala le condizioni dei percorsi di campagna nella località Bacchiana. «I rovi e i fichi d’India invadono la carreggiata, le voragini sulla strada mettono a rischio la mia auto ogni giorno». Il sindaco Corrias spiega: «Il Comune sta provvedendo alla manutenzione straordinaria delle strade rurali seguendo le priorità dettate dalle criticità rilevate – osserva - A ottobre 2023 abbiamo destinato oltre 40mila euro per questi interventi, fondi provenienti dall’uso civico. I lavori si sono conclusi proprio in questi giorni. Inoltre stiamo lavorando con il Consorzio di Bonifica per stipulare un accordo di programma per la manutenzione delle strade rurali: si tratta di una convenzione pilota che rappresenta una nuova collaborazione con il Consorzio».

RIPRODUZIONE RISERVATA