Provinciale 45, investito un cinghiale 

Intorno alle 6.50 di ieri, l’auto guidata da Massimo Demara non ha potuto nulla per evitare un grosso cinghiale che dal nulla è arrivato sulla carreggiata della strada provinciale 45 nel tratto che da Setzu porta al bivio per Tuili. Il conducente, illeso ma spaventato per l’accaduto, ha immediatamente chiamato i soccorsi. La sua auto ha riportato danni per circa 1500 euro. La denuncia è stata sporta ai carabinieri, intervenuti sul luogo dell’accaduto, e alla Asl.

Un incidente che si ripete di frequente nelle strade provinciali: “La situazione è grave, tra cinghiali e mucche vaganti dobbiamo stare attenti, anche perché l’erba a bordo strada è alta e non si possono avvistare prima gli animali», dice il consigliere di Genuri, Gianni Melis. In Marmilla gli stessi problemi si verificano in altre centri come Lunamatrona, a Villanovaforru, Collinas e Gonnostramatza. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA