Sulla Provinciale 28, da oggi, si va a passo di lumaca. Non è un modo di dire ma quel che si legge nell’ordinanza firmata dalla Provincia dell’Ogliastra: 50 chilometri all’ora su tutta la tratta e appena 30 sui ponti. Più o meno la velocità di chi va in bicicletta senza fretta, di chi attraversa un paese guardando le vetrine. Solo che questa è l’asse tra Gairo e il ponte di San Paolo, una strada che per chi vive da quelle parti non è una scorciatoia qualsiasi, ma l’arteria principale.

A passo lento

È un provvedimento che non nasce dal nulla ma da un’ispezione. E non da un’ispezione qualsiasi. Il controllo di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali. Non si è trattato di un controllo generico, di routine. Gli ispettori hanno fatto delle verifiche specifiche sullo stato della Provinciale, metro dopo metro, manufatto dopo manufatto e hanno rilevato numerose criticità che hanno portato all’ordinanza che limita la velocità. In modo particolare nei ponti, tra cui quello sul rio Tricoli. È lì che la strada mostra di più la sua fragilità: guardrail da adeguare, opere d’arte principali che hanno bisogno di interventi. I nuovi limiti non sono un consiglio ma un obbligo, in attesa che vengano realizzati i lavori di adeguamento per risolvere le criticità segnalate.

I rimedi

Sul caso interviene il consigliere provinciale alla Viabilità, Francesco Carta: «Il controllo eseguito da Ansfisa è stato molto importante. Ha permesso di rilevare tutte le criticità presenti su quel tracciato stradale». Un tracciato, spiega il consigliere, molto importante nel raccordare le Statali 198 e 125, e soggetto a un flusso di traffico dai paesi della Valle del Pardu. Secondo Carta, che è anche capo dell’opposizione consiliare a Gairo, la limitazione non va letta come una punizione per gli automobilisti, ma come una misura di mitigazione del rischio, necessaria finché non saranno completati gli interventi. Già in corso la progettazione, in programmazione nuove risorse. E su quel fronte, assicura il consigliere, la Provincia non è ferma. «Su questi manufatti sono in corso i lavori di progettazione degli interventi e sono in fase di programmazione nuove risorse per i restanti interventi di adeguamento, a risposta delle prescrizioni di Ansfisa».

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