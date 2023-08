Provinciale 27, apre il cantiere 

La svolta sulla provinciale 27 è racchiusa in un decreto. È il nulla osta alla procedura per l’occupazione d’urgenza delle aree su cui si svilupperanno i cantieri per adeguare la Tortolì-Villagrande. La Provincia di Nuoro ha aggiudicato a un’impresa siciliana il primo lotto. A settembre, quasi certamente, verrà inaugurato il cantiere tra il bivio della statale 389 e il bosco di Santa Barbara. In quel tratto la ditta cancellerà la doppia curva che segna il punto più critico per la circolazione, soprattutto in inverno. La svolta burocratica arriva a pochi giorni dalla diffusione di un report che conferma l’incremento del traffico proveniente dal nord Sardegna, rotta privilegiata dai turisti che sempre più di frequente sbarcano nelle infrastrutture di quelle zone.

La svolta

Tonino Mereu, 59 anni, sub commissario della Zona omogenea dell’Ogliastra, conferma che cresce il traffico sulla provinciale e contestualmente annuncia l’avvio delle opere: «Iniziamo il primo lotto degli interventi sulla Provinciale che ormai è fondamentale per il collegamento tra nord e sud Sardegna. Un intervento che mira ad adeguare la strada sia da punto di vista del rispetto delle caratteristiche di una provinciale che della conseguente sicurezza». Il primo lotto (1,8 milioni di euro) cui si riferisce il dirigente provinciale è, in realtà, una costola del secondo appalto da 7 milioni. Perché il primo, un affare da 9,7 milioni di euro, è ancora impigliato nella ragnatela burocratica con la revisione dei prezzi di capitolato.

La 389 incompiuta

La 27 ha un filo logico con la 389. Il 20 dicembre 1999 la Comunità montana approvava la convenzione con Anas e Regione per attuare l’intervento sul tronco Villanova-Lanusei-Tortolì della statale. Ventiquattro anni non sono stati sufficienti per posare la prima pietra dell’opera. «In questi anni - afferma Angelo Stochino (53), sindaco di Arzana - insieme alla mia Giunta ho interloquito spesso con Anas per capire lo stato autorizzativo di quest’importante opera, che abbiamo inserito nella pianificazione strategica del nostro Puc. Ho chiesto un intervento all’assessore Pierluigi Saiu, che da nuorese conoscere bene i luoghi, per risolvere l’ennesima vertenza dell’incompiuta. A lui e a Solinas sollecito una riunione operativa per approfondire la questione e stabilire un cronoprogramma chiaro di impegni per la sua realizzazione».