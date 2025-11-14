Provinciale 25, nuove opere per la sicurezza 

Mettere in sicurezza la viabilità e soprattutto chi ogni giorno percorre la strada che conduce al paese. È questa una delle priorità dell’Amministrazione di Aidomaggiore guidata da Antonio Virdis. In questi giorni è arrivata la comunicazione di un finanziamento di 130mila euro da parte della Regione per progettare gli interventi per mettere in sicurezza i costoni che sovrastano la Provinciale 25. Soprattutto nel periodo autunnale e invernale, con le piogge, capita di frequente che si stacchino massi mettendo a rischio l’incolumità delle persone che transitano in quel tratto di strada. Proprio di qualche settimana fa, in corrispondenza con le prime piogge, il distacco di un masso che fortunatamente si è fermato nella barriera realizzata anni addietro.

«Abbiamo contattato subito la Provincia e il masso è stato rimosso, ma occorre salvaguardare ancora i territorio e mettere in sicurezza i cittadini e chi transita. Per intervenire ci vorrà circa un milione di euro», spiega Virdis. ( a. o. )

