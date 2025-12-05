VaiOnline
Ghilarza
05 dicembre 2025 alle 01:12

Provinciale 23, scontro tra auto 

Incidente stradale ieri verso le 13.15 lungo la strada Provinciale 23 che collega Ghilarza a Fordongianus. All’altezza di S'Arenarzu, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intervenuti per i rilievi, due auto si sono scontrate dopo che una ha invaso la corsia opposta.

Scattato l’allarme sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che ha immediatamente messo in sicurezza il luogo dell’incidente e nello stesso tempo ha provveduto, insieme al personale sanitario del 118 intervenuto a due passi di S’Arenarzu, ad estrarre gli occupanti dalle due auto. Uno dei conducenti poi è stato trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari, l’altro al San Martino di Oristano.

