Provinciale 2, primo cantiere ultimato 

Sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale nel primo lotto (il tratto più prossimo all’abitato di Villamassargia) da 1,5 chilometri della strada provinciale 2.

I cantieri

Partiti circa una settimana dopo l’emissione dell’ordinanza del 17 aprile, volta a restringere la carreggiata e convogliare il traffico in un senso unico alternato di marcia, i lavori eseguiti dalla Provincia del Sud Sardegna, che ha stanziato 700 mila euro, hanno permesso di mettere in sicurezza il fondo stradale in un tratto particolarmente usurato della provinciale che tende anche ad allagarsi dopo ogni precipitazione. Nel cronoprogramma della Provincia c’è ora la prosecuzione del medesimo tipo d’intervento sul secondo lotto della provinciale da poco meno di 3 chilometri. «A disposizione ci sono 1,3 milioni, - fa sapere il commissario Mario Mossa - attualmente il progetto esecutivo è in fase di approvazione». Il Commissario annuncia anche che «entro fine luglio verrà presentato il progetto preliminare per l’installazione del guardrail o delle barriere jersey centrali sulla Sp2», un’opera attesissima (da 5 milioni di euro) dopo i numerosi scontri mortali con sei vittime in pochi mesi. Secondo il calendario - afferma Mossa - la barriera centrale di sicurezza dovrebbe vedere la luce tra febbraio e marzo 2024, poi spazio ai collaudi».

La rotonda

Intanto, procede anche il progetto di creazione di una seconda rotatoria sulla provinciale 2. L’infrastruttura stradale verrà realizzata nel tratto di Sp2 più vicino all’abitato, in corrispondenza dell’ingresso di via Puccini. Sarà la Regione, con un milione di euro, a finanziare l’opera, come ha ufficializzato alcuni mesi fa l’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, presenziando ad un Consiglio comunale a Villamassargia. Confermando la propria volontà di fungere da soggetto attuatore dell’opera, il Comune ne ha bandito la progettazione (sul portale SardegnaCat) stanziando poco meno di 43 mila euro che sono stati posti come base dell’asta che si chiuderà il 17 luglio. «Un’opera fondamentale - osserva il vicesindaco Francesco Mameli - per decongestionare e rallentare il traffico in entrata a Villamassargia, creando un ulteriore ingresso al paese sul lato ovest». Nel progetto è previsto anche il rifacimento dei sottoservizi nel tratto in questione delle vie Carbonia e Puccini e di quelli di via Iglesias. «Lavori necessari per evitare allagamenti in via Iglesias e intasamenti fognari in via Puccini».

RIPRODUZIONE RISERVATA